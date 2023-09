Chasse à l'homme et écoles fermées après l'évasion d'un criminel

La police américaine a redoublé d'efforts mercredi pour retrouver un criminel brésilien considéré dangereux après son évasion la semaine dernière près de Philadelphie, dans le nord-est des États-Unis, provoquant la fermeture d'écoles et de nombreux appels à la vigilance des autorités.

Danelo Cavalcante, 34 ans, a été aperçu pour la dernière fois lundi soir, portant un sac à dos et un sac de sport, sur des images de vidéosurveillance d'un jardin botanique normalement ouvert au public, mais qui est resté fermé mercredi, dans le petit bourg de Kennett Square, à l'ouest de Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie.

Faisant valoir des questions de sécurité, deux districts scolaires de la région ont également décidé de fermer leurs établissements aux élèves mardi, une décision confirmée mercredi.

«Vous êtes face à quelqu'un qui est désespéré et qui ne veut pas être attrapé», a mis en garde mardi le lieutenant-colonel George Bivens, de la police d'État de Pennsylvanie, tout en assurant que «la pression» exercée sur lui «est en train de fonctionner».

L'homme s'est évadé jeudi de la prison du comté de Chester, dans la même zone, où il était incarcéré après sa condamnation à la prison à vie le 22 août pour avoir poignardé mortellement son ancienne petite amie en avril 2021.

Selon le journal Philadelphia Inquirer, il s'est échappé en montant sur le toit d'un des bâtiments de l'établissement depuis l'une des cours de promenade, une méthode déjà utilisée en mai dernier par un autre prisonnier.

D'après le parquet du comté de Chester, qui appelle les habitants à fermer leurs portes, surveiller leurs voitures et leurs biens et à rester vigilants, des «centaines d'agents des forces de l'ordre travaillent 24 heures sur 24 à l'aide d'hélicoptères, de drones et d'unités cynophiles pour localiser le fugitif». La police fédérale (FBI) et les patrouilles des douanes américaines ont envoyé des unités pour renforcer la traque.

Des récompenses de 5000 dollars ont été promises à la fois par la justice et la police pour aider à localiser le Brésilien, cheveux et collier de barbe noirs sur la photo diffusée par les autorités.

Un nouveau point de presse des autorités est prévu mercredi.