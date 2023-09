Content Innovation Awards 2023: «Indéfendable» finaliste pour un prix international

La quotidienne Indéfendable, qui revient pour une deuxième saison dès lundi prochain à TVA, est finaliste pour le prix de la meilleure nouvelle série scénarisée en langue non anglaise dans le cadre des Content Innovation Awards 2023, qui se tiennent en marge du prochain MIPCOM.

Indéfendable, qui est produite par Pixcom et vendue à l’international par l’entreprise turque Calinos Entertainment, est en lice aux côtés de séries de HBO Max (Motel Valkirias), Netflix India (Rana Naidu) et Paramount+ (Bosé).

«On est heureux de tout ce qui peut aider les ventes de nos séries. On se bat toujours pour ça. Quand tu es en nomination dans un festival ou dans une cérémonie, c’est toujours bon pour la vente d’une série», a dit Nicola Merola, qui est président de Pixcom et producteur.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Il a précisé que la quotidienne judiciaire n’a pas encore été vendue à l'étranger depuis la signature d'une entente de distribution et de vente avec Calinos Entertainment, le printemps dernier.

«À l’aube de commencer la nouvelle saison d’Indéfendable, lundi, ce succès-là rejaillit sur toute l’équipe. De faire plus de 1,5 million de téléspectateurs par jour et d’exceller à l’international, c’est une belle tape dans le dos pour Izabel Chevrier et Richard Dubé, les auteurs et les comédiens Sébastien Delorme, Anne-Élisabeth Bossé, Michel Laperrière et Nour Belkhiria», a souligné pour sa part Charles Lafortune, qui est premier vice-président Contenu et Création de Pixcom.

Jusqu’ici, plusieurs séries de Pixcom ont été distribuées à l’étranger, comme Audrey est revenue (qui a bien performé sur RAI en Italie ainsi qu’en France), La faille, Le monstre, Nuit blanche et Victor Lessard.

«Vendre des séries à l’international, pour de vrai, ce n’est pas quelque chose qui est payant encore. Notre objectif, Charles et moi, c’est de faire connaître le Québec partout en travaillant avec différents distributeurs. Ça fait plein de personnes qui vont pitcher des émissions québécoises auprès de plein de chaines, donc ça fait parler de nous. Il y a une dizaine de chaines qui ont acheté La faille 1, puis la 2 et la 3, donc ça veut dire que ça a fonctionné. Chaque fois qu’une émission du Québec se transporte à l’international, notre objectif c’est que les distributeurs aient soif de ça», a ajouté M. Merola, disant que Pixcom a commencé il y a quelques années «à ramener de l’argent de l’étranger ici» pour compléter le montage financier de séries québécoises, l’argent se faisant rare dans notre petit marché.



Un partenaire international pour Les affluents

Il a mentionné par ailleurs que Pixcom a trouvé un partenaire international pour la nouvelle série Les affluents, un thriller environnemental réalisé par Sophie Deraspe. Le tournage est prévu au début de 2024 et la série destinée à Club illico est développée avec Québecor Contenu.