ARGUIN, Noëlla



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et de pneumologie de Québec le 18 août 2023, est décédée à l'âge de 93 ans et 7 mois, Mme Noëlla Arguin épouse de feu M. Louis Saindon, domiciliée auparavant à Thetford Mines. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Joane (Louis Renaud), Raynald (Louise Poirier), Steve (Johanne Rousseau), ses petits-enfants: Valérie (Frédéric Martineau), Caroline (Dany Martineau), Geneviève (Marc-André Lachance), Frédérik, Érika (Keith Kerr). Elle demeurera dans le doux souvenir de ses arrière-petits-enfants: Emilie, Thomas, Rebeca, Anthony et du petit Thomas. De la famille Arguin, elle était la fille de feu Francis Arguin et de feu Marie-Anne Belleau, la soeur de: feu Adrien (Denise Poulin), feu René (feu Gemma Morin), Rolande (feu René Saindon), Jean-Louis (feu Jeanne-Mance Martineau), Cécile (feu Roger Allaire), feu Patricia (feu Gilles Parent), feu Murielle (feu Welly Bédard), Léon (Marthe Bissonnette), feu Louisette (Yvan Gagnon), Gemma (Simon Dubois), Dorys (Marcel Roberge). Sont également touchés par son départ, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Saindon, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis (es). Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille le dimanche 10 septembre de 9 h à 11 h 45 auParents et amis (es) invités à se joindre à la famille pourVotre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.