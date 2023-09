Découvrir la pêche en automne, possible et différent

Bien des gens croient que la fin de semaine de la fête du Travail marque la fin de la saison de pêche. Pourtant, il est possible de poursuivre sa saison en automne, comme c’est le cas à la pourvoirie du Lac Blanc.

« Depuis près de 20 ans, nous avons toujours organisé une saison de pêche automnale dans certains des lacs de la pourvoirie », explique le directeur du marketing, Daniel Grenier.

« Nous poursuivons notre saison jusqu’au début de novembre, à la demande de plusieurs pêcheurs, qui se font la compétition amicale de pêcher le plus tard possible. Nous y allons avec des ensemencements réguliers afin que les gens qui nous rendent visite puissent connaître du succès. Une chose qui n’est pas à négliger, c’est le fait que le décor est magnifique en cette période de l’année. Les couleurs et les odeurs que répand la nature sont assez uniques. »

Cette façon de faire contente aussi les amateurs qui viennent en groupe, que ce soit entre amis ou encore pour des séjours d’entreprise. « Lorsque nous offrons aux groupes corporatifs différentes activités durant leur séjour, entre autres la pêche à la truite mouchetée et plus, ils sont surpris. À compter du 10 septembre, la pêche de la grosse arc-en-ciel sur le lac Croche reprend. Nous avons toujours la pêche du brochet et de l’achigan à petite bouche sur le lac Blanc, avec remise à l’eau obligatoire. Vraiment, nous sommes en mesure d’offrir une belle expérience de pêche automnale. »

DIFFÉRENTS FORFAITS

Il y a trois forfaits possibles dans cette pourvoirie en automne.

Vous avez la formule en plan européen qui se vit dans l’un des chalets entièrement équipés, situés sur les bords du grand lac Blanc. En plus de fournir tous les équipements nécessaires pour la cuisine – et plus –, la literie est incluse pour la durée de votre séjour.

« Pour les gens qui veulent vivre un séjour avec services, incluant les repas à la salle à manger, nous offrons le plan américain, d’expliquer monsieur Grenier. Nous avons aussi une offre de pêche journalière très intéressante. »

Photo fournie par la Pourvoirie du Lac Blanc

Avec le temps frais de l’automne, l’eau se refroidit et les différentes espèces sont plus actives.

« Pour la truite mouchetée, la limite est de 10 poissons, dont la taille peut varier entre 10 et 14 pouces. Pour la truite arc-en-ciel, on peut capturer des spécimens de trois à cinq livres. »

Pour ce qui est des services sur place, vous pouvez louer les services d’un guide et aussi louer des moteurs électriques.

En passant, si vous désirez vivre une véritable aventure culinaire, profitez de votre séjour là-bas pour participer au shore lunch préparé sur le site amérindien de la pourvoirie.

ET L’HIVER

En hiver, la pourvoirie offre des séjours intéressants pour la pratique de la pêche blanche.

« Nous offrons la pêche blanche, si tout va bien avec dame Nature, à compter du 20 décembre. Encore là, tout est organisé pour permettre aux amateurs de connaître du succès. »

De plus, fidèle à ses habitudes établies depuis de nombreuses années, la pourvoirie devient un relais de motoneige.

« Nous offrons des forfaits motoneige, pour les amateurs qui nous rendent visite, avec le logement et la nourriture sur place. Nous sommes un relais pour la vente d’essence. Il y a aussi le forfait Rêve de motoneige, qui inclut deux nuitées dans la pourvoirie, le souper, le petit déjeuner et la location d’une motoneige pour une journée. Les chalets et l’auberge sont toujours disponibles. »

Pour tout savoir sur l’ensemble des possibilités que vous offre cette pourvoirie, douze mois par année, vous pouvez visiter le site pourvoirielacblanc.com Vous pouvez aussi joindre directement les gens de la pourvoirie en téléphonant au 819 265-4242.

Un moteur de recherche intéressant

D’autres pourvoiries offrent aussi la pêche automnale et des possibilités pour les motoneigistes en saison hivernale.

Pour trouver une pourvoirie qui répond à vos attentes dans les régions du Québec, la meilleure chose à faire est de vous rendre sur le site web de la Fédération des pourvoiries du Québec : pourvoiries.com

Vous y découvrirez un moteur de recherche, qui vous permettra de définir vos besoins en matière de destinations, de services et plus, afin que vous trouviez ce que vous cherchez, là où vous le désirez. C’est un outil facile à utiliser, douze mois par année.