«Franklin» et «Kaiser Karl»: Théodore Pellerin a enchainé deux tournages à Paris dans la dernière année

Théodore Pellerin poursuit sa belle carrière internationale. L’acteur québécois vient de passer un an à Paris pour tourner dans deux séries télé destinées à des plateformes américaines.

Le comédien de 26 ans a d’abord joué aux côté de Michael Douglas et Noah Jupe dans Franklin, une série historique sur Benjamin Franklin attendue sur Apple TV au cours des prochains mois. Théodore Pellerin y incarne le Marquis de Lafayette, un héros français de la révolution américaine, à la fin du 18e siècle.

«C’était très intéressant parce que c’est la première fois que je jouais cette époque-là, indique l’acteur, rencontré mercredi à l’occasion de la sortie prochaine du film Solo, de la réalisatrice Sophie Dupuis (Souterrain).

«Sur le plan historique, c’était fascinant pour moi d’essayer de comprendre cette époque que je ne connaissais pas.»

Puis, après avoir complété le tournage de Franklin, Théodore Pellerin a changé d’époque pour se glisser dans la peau du dandy parisien Jacques de Bascher, le grand amour de Karl Lagerfeld, pour la série Kaiser Karl, qui relate l’ascension du célèbre couturier pendant les années 1970. Le Québécois partage la vedette avec l’acteur germano-espagnol Daniel Brühl, qui incarne Lagerfeld.

«C’est un acteur formidable avec qui j’ai adoré jouer, souligne Théodore Pellerin.

«Pour me préparer pour ce rôle, j’ai eu accès à des ressources comme les livres qu’il lisait, les photographies qui l’accompagnaient et ses lettres personnelles. Cela m’a énormément nourri et m’a permis d’aller dans des zones où je ne vais pas normalement.»

Kaiser Karl sortira sur Disney+ en 2024. En attendant, on pourra bientôt voir Théodore Pellerin sous les traits d’une étoile de la scène drag queen montréalaise dans le film Solo, qui prend l’affiche partout au Québec le 15 septembre.