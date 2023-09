Inflation: François Legault souhaite aider «certains groupes»

François Legault n’écarte pas l’option de verser une aide aux Québécois plus affectés par la hausse du coût de la vie dès cet automne.

Pour François Legault, il est hors de question de donner un chèque à tous les Québécois, comme il l’a fait dans le passé avec des chèques de 400$ ou de 600$, selon le revenu des Québécois. Il veut plutôt intervenir auprès de certains groupes, sans toutefois se limiter aux Québécois défavorisés.

«On n’a pas l’intention, pour l’instant, d’ajouter des chèques généraux, a-t-il dit [...] Mais on est en train de regarder s’il y a des groupes de personnes qui ont besoin d’une aide spéciale.»

«Dans la mise à jour de novembre, on n’exclut pas d’aider certains groupes de citoyens qui souffrent actuellement à cause de l’augmentation des prix, a-t-il ajouté. [...] La Banque du Canada pose des gestes qui ont des conséquences sur les citoyens et, nous, comme gouvernent, on doit aider ces citoyens», a-t-il indiqué, quelques heures après que la Banque du Canada a maintenu le taux directeur à 5%.

Au passage, il a critiqué Gabriel Nadeau-Dubois et Paul St-Pierre Plamondon, puisqu’à ses yeux, il est important d’assurer l’indépendance de la Banque du Canada et de ne pas s’immiscer dans ses activités.

De passage à Alma, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le premier ministre a rappelé les différentes mesures que son gouvernement a déjà déployées pour soutenir le portefeuille des Québécois, en admettant que certains citoyens souffrent davantage de l’inflation.

«Parce qu’il y a des personnes qui actuellement malgré tous les efforts qu’on a faits, bien n’ont pas reçu l’aide pour couvrir les augmentations de prix à l’épicerie, ou dans certains cas, dans certaines régions le prix des loyers, le prix des maisons a beaucoup augmenté, a même explosé, donc c’est ce qu’on est en train de voir entre autres du côté du logement.»

François Legault et le gouvernement évaluent présentement leurs options.

«Il n’y a rien d’exclu, a-t-il précisé. Mais en même temps, il n’y a rien qui est présentement déterminé. Ce sera l’un des sujets de discussion avec les députés au cours des deux prochains jours.»