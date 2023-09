«J’espère qu’il aura un gros impact avec le Canadien» - Filip Mesar au sujet de son bon ami, Juraj Slafkovsky

ARLINGTON (Virginie) | Filip Mesar l’avait confié lors du camp de développement du Canadien au début du mois de juillet. Le choix de premier tour (26e au total) au repêchage de 2022 s’attend à endosser l’uniforme du Rocket de Laval dès cet automne.

Âgé de 19 ans, tout comme Owen Beck, Mesar aura la possibilité de jouer dans la Ligue américaine cette saison puisqu’il s’est fait repêcher comme un joueur en provenance de l’Europe. Un privilège qui restera impossible pour Beck, le 33e choix à l’encan de 2022.

« Pour l’instant, je me concentre seulement sur le camp du Canadien, a raconté Mesar. Je veux jouer du bon hockey. Mais au camp de développement, ils m’ont dit qu’ils voulaient me voir dans une grosse ligue et que je devais me préparer. »

La grosse ligue, c’est la Ligue américaine et non la Ligue junior de l’Ontario. L’an dernier, Mesar avait récolté 51 points (17 buts, 34 passes) en 52 matchs avec les Rangers de Kitchener.

À Montréal depuis deux semaines

À l’instar de Beck et de Sean Farrell, Mesar a reçu une invitation pour participer à la vitrine des recrues de la LNH à Arlington en Virginie. Il était l’un des 34 espoirs présents au centre d’entraînement des Capitals de Washington pour prendre une multitude de photos avec la compagnie de cartes de hockey, Upper Deck.

Avant son passage dans la région de Washington, Mesar a passé du temps avec l’autre choix de premier tour du Tricolore en 2022, Juraj Slafkovsky. Les deux Slovaques sont de grands amis.

« Je suis arrivée à Montréal il y a environ deux semaines et je m’entraîne avec un bon groupe de joueurs du Canadien, mais je reste dans l’appartement de Juraj. »

Même s’il n’est pas le plus objectif au monde, l’attaquant de 5 pi 10 po et 174 lb a fait une prédiction au sujet du premier de classe.

« J’espère qu’il aura un gros impact avec le Canadien, a-t-il répliqué. À sa saison recrue, il a manqué un peu de chance avec sa blessure (genou). Il commençait à bien jouer avant de tomber au combat. Il peut revenir rapidement sur les rails. Juraj est un très bon joueur. Il est gros et rapide. Il est assurément un joueur du calibre de la LNH. »