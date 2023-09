Katherine Levac sera la voix de la sécurité routière pour la prochaine année

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a dévoilé mercredi matin sa nouvelle arme pour faire respecter les limites de vitesse dans les zones scolaire : l’humoriste Katherine Levac, qui portera la voix d’une nouvelle campagne de sensibilisation.

Différente des publicités-chocs auxquelles la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) nous a habitués, cette grand campagne ayant pour thème « La sécurité routière, j’embarque » sera diffusée sur différentes plateformes numériques. Il s’agit d’une des mesures inscrites au Plan d’action en sécurité routière 2023-2028 rendu public le 22 août dernier.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable en a fait l’annonce aux abords Fernand-Séguin, à Québec, où une trentaine d’enfants ont peint une fresque sur la chaussée pour inciter les conducteurs à respecter la limite de vitesse de 30 km/h.

« Avec ma personnalité et ma réalité, sans bien sûr être moralisatrice, j’espère pouvoir contribuer à ma façon à sensibiliser les automobilistes, les piétons et les cyclistes à la sécurité routière. Je crois que l’humour peut être un outil puissant pour transmettre des messages importants tout en créant un effet positif », a déclaré Katherine Levac, humoriste et porte-parole de la campagne.

Les accidents survenus autour des établissements d’enseignement ont fait 3 morts, 38 blessés graves et 1 334 blessés légers, de 2018 à 2022.

