La proposition de PSPP d’intervenir auprès de la Banque du Canada est irresponsable

Paul St-Pierre Plamondon demande au premier ministre Legault d’intervenir auprès de la Banque du Canada pour que celle-ci ne rehausse pas le taux directeur et ainsi mener à une énième flambée des taux d’intérêt. Il s’agit d’une demande non seulement irresponsable, mais aussi loufoque et populiste.

M. St-Pierre Plamondon est un homme politique intelligent et sensé. Il a, à plusieurs reprises, démontré qu’il était en mesure d’élever le débat. Or, cette fois-ci, il se laisse tenter par le populisme en demandant au premier ministre d’intervenir auprès de la banque centrale, dont l’indépendance en assure l’intégrité.

Cette indépendance, elle est importante, elle est vitale et PSPP le sait. Malgré tout, il essaye de marquer des points politiques sur le dos du principe de l’indépendance des institutions publiques.

N’a-t-il pas vu la montée de bouclier devant l’attaque de Pierre Poilievre envers le gouverneur de la Banque du Canada? Ou peut-être voit-il en cette tactique mesquine une stratégie électorale efficace?

Je comprends que les temps sont durs pour bien des familles, que l’inflation est galopante, que le coût de la vie est ridiculement élevé et que les Québécois en arrachent. La dernière chose dont on a besoin aujourd’hui, ce sont des propositions farfelues et irresponsables portant atteinte à l’indépendance d’institutions vitales pour notre économie. Pour alléger le fardeau de l’inflation sur les familles, M. St-Pierre Plamondon devrait se forcer un peu plus pour trouver des solutions structurantes et responsables.

On va nous dire que PSPP ne demande au premier ministre que de suivre ses homologues ontarien et britanno-colombien. Qu’il ne serait pas le premier à faire cela. C’est vrai que d’autres premiers ministres ont exprimé leurs préoccupations quant à l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les hypothèques résidentielles. Toujours est-il qu’une bêtise, qu’elle soit répétée une fois ou mille fois, demeure une bêtise. D’ailleurs, ces pressions politiques ont été largement dénoncées dans le Canada anglais, qui y voit une menace à l’indépendance de notre politique monétaire.