La survie des médias ne dépend pas de Meta

De la même façon que le streaming va changer à jamais la télévision, le numérique aura bientôt raison des journaux tels qu’on les connaît.

Malheureusement pour les optimistes qui croyaient qu’un certain équilibre allait s’établir, les nouvelles lois d’Ottawa sur la diffusion et les nouvelles en ligne ne changeront pas grand-chose. Le blocage des nouvelles par Meta, les tergiversations interminables de Google et l’extrême lenteur de Netflix et ses semblables à participer financièrement à notre système de radiodiffusion sont la preuve qu’avec son sling shot, David, qu’il s’appelle Joly, Guilbeault, Rodriguez ou St-Onge, n’a eu raison de Goliath qu’une seule fois!

Il y aura bientôt sept ans, l’ex-ministre du Patrimoine Mélanie Joly réussissait à quêter 500 millions $ à Netflix, lançant ainsi une grande croisade qui devait forcer les géants du net à contribuer à la production de films et de séries originales canadiennes. Netflix a bel et bien investi 500 millions et plus au Canada, mais presque toute la somme le fut dans des productions américaines. Quant aux autres streamers, ce fut business as usual. L’agitation du CRTC, dont les fonctionnaires cherchent encore comment appliquer la nouvelle loi sur la diffusion en ligne, n’empêche ni Netflix ni Disney et leurs semblables de dormir sur leurs deux oreilles.

ZUCKERBERG, LE PETIT FUTÉ

Pas plus que ne s’énervent Meta, Google et cie. Le grouillement des fonctionnaires qui voudraient bien faire entrer leur cheval de Troie dans leurs forteresses les laisse de glace. Le blocage des nouvelles sur Facebook et Instagram n’a rien changé à la fréquentation dont ils jouissent. Les sondages le démontrent clairement. Les démêlés de Meta avec Ottawa ont tout de même donné des idées au petit futé qu’est Mark Zuckerberg.

Mardi dernier, celui-ci a annoncé qu’à la fin de l’année, Meta fera disparaître son onglet «Actualités» dans les principaux pays d’Europe. Les 130 millions d’abonnés européens de Facebook et Instagram pourront lire et partager toutes les nouvelles qu’ils veulent, mais Meta ne fournira plus de contenu et ne conclura désormais aucun accord avec des éditeurs de presse. Son blocage des nouvelles au Canada a confirmé à Meta que ses centaines de millions d’abonnés ne fréquentent pas les réseaux sociaux pour les nouvelles, mais pour entrer en relation avec d’autres utilisateurs ou découvrir de nouvelles occasions et de nouveaux intérêts.

LE SALUT EST AILLEURS

Espérons seulement que nos annonceurs, nos gouvernements et nos politiciens prendront bonne note qu’il y a d’autres moyens et d’autres lieux où rejoindre les consommateurs et les électeurs. Espérons aussi que nos médias cesseront enfin de faire la promotion gratuite de Facebook, Instagram et les autres.

Quant à madame St-Onge, la nouvelle ministre du Patrimoine, elle comprendra sûrement qu’il vaudrait mieux ranger son tire-roches et passer à un autre appel. Elle a beaucoup de pain sur la planche. Les médias, qui comptaient sur le flux de dollars émanant de la nouvelle loi sur les nouvelles en ligne, feraient mieux d’en faire leur deuil. De toute manière, le partage de l’argent s’établissant sur le nombre de journalistes, c’est surtout CBC/Radio-Canada qui en aurait profité. Et il est loin de tirer le diable par la queue, ce diffuseur.

La vérité, c’est que nos médias sont entrés dans une ère nouvelle et que leur salut ne viendra pas des dollars qu’on finira peut-être par arracher aux géants du numérique.