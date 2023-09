Le Québec manque de fierté!

J’ai toujours trouvé intéressant que ça soit un psychiatre (Camille Laurin) qui ait écrit et piloté le projet de la loi 101.

Il y a quelque chose de symbolique, là-dedans.

On imagine le Québec étendu sur un fauteuil devant son psy.

«Je ne sais pas ce qui passe, mais c’est comme si j’avais deux personnalités qui se faisaient constamment la guerre à l’intérieur de moi.

«Je trouve ce combat épuisant... Vous ne pouvez pas me prescrire un médicament pour régler une bonne fois pour toutes ce problème?»

L’HOMÉOPATHIE

Malheureusement, le remède que Camille Laurin a prescrit à son patient il y a un demi-siècle ne fait plus beaucoup effet.

Le combat a repris entre les deux personnalités du Québec.

Avec la différence que le psychiatre qui a concocté la loi 101 est mort, et que ses successeurs hésitent à prescrire un médicament aussi puissant.

L’époque, maintenant, est aux méthodes douces.

L’homéopathie, les tisanes...

Régulièrement, je demande à mes amis séparatistes quand, selon eux, le Québec va devenir indépendant.

Certains me disent dans 10 ans, d’autres dans trois ans. «La Cour suprême va déclarer la loi 96 inconstitutionnelle, et les Québécois vont se rendre compte qu’ils n’ont plus le choix de sortir du Canada s’ils veulent se gérer comme ils l’entendent», me disent-ils.

Moi, je leur réponds: «Jamais. Le Québec ne deviendra jamais un pays.»

Je leur dis ça par bravade, pour jeter de l’huile sur le feu et faire exploser mon ami Mathieu, mais plus ça va, plus je le pense.

Je crois de moins en moins à l’avènement du Grand Soir Indépendantiste.

C’est triste, mais c’est ça.

Pourquoi?

Parce que pour poser un geste aussi fort, pour prendre une décision aussi draconienne, qui coupe l’Histoire en deux, qui crée un «avant» et un «après», il faut deux qualités que nous avons déjà eues, mais que nous n’avons malheureusement plus.

De la fierté et de l’intrépidité, du courage, du panache.

PÉTARD MOUILLÉ

Tenez, des historiens viennent de découvrir que Pierre Elliott Trudeau a mis sur pied une équipe secrète destinée à espionner les indépendantistes québécois.

Cette histoire est aussi choquante et aussi explosive que le scandale du Watergate.

Dans n’importe quel autre pays, cette révélation causerait un tremblement de terre, surtout si le fils de ce politicien était au pouvoir!

Or, ici, rien. Zéro.

Quelques chroniques, et puis c’est tout.

On tourne la page et passe à un autre sujet.

On a la capacité d’attention d’un écureuil sur un double espresso.

Un collègue du Journal revient d’un voyage en Italie. Il m’a dit que là-bas, dans les commerces, presque personne ne parle anglais.

Ils parlent italien. Car ils sont en Italie.

«Ils sont fiers de leur langue et de leur culture», m’a dit mon ami.

Ici, le Hi est en train de remplacer le Bonjour-Hi.

Et tout le monde s’en fout.

Comme me dit souvent Gilles Proulx, la grosse question, ici, c’est: «Le Canadien va-t-il faire les séries?»

Alors, oui, j’aimerais que le Québec devienne un pays.

Mais j’y crois de moins en moins.

On a le destin qu’on mérite.