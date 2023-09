Marion Rousse à l’analyse: l’ancienne cycliste française sera à l’antenne pour TVA Sports

L’organisation des Grands Prix cyclistes et le diffuseur TVA Sports ont réussi à attirer la Française Marion Rousse comme analyste pour les deux courses au Québec.

La consultante de télévision et épouse du double champion du monde Julian Alaphilippe commente le Tour de France avec Laurent Jalabert sur France Télévisions depuis 2017.

L’ancienne championne de France sur route 2012 est également directrice du Tour de France féminin depuis le retour de l’épreuve en 2022.

L’accent québécois

L’ex-cycliste a dû composer avec quelques contraintes inhabituelles.

«J’étais un peu surprise quand on m’a proposé d’être consultante pour une télé canadienne. C’est un public que je ne connais pas forcément et les gens ne me connaissent pas non plus. Il va falloir que je comprenne l’accent et ça m’a fait rire un peu! C’est un défi et une responsabilité. Il faut que je sois performante. Ce sont des courses qui me plaisent et je n’ai pas hésité. D’habitude, je suis devant ma télé et il est minuit quand je vois l’arrivée!», a confié la jeune femme de 32 ans qui avait déjà visité la province en 2017.

Marion Rousse a beaucoup apprécié les bons mots du maire Bruno Marchand envers le cyclisme féminin.

Belle surprise

«J’ai été très heureuse de l’entendre. C’était une belle petite surprise. On sentait vraiment que ce n’était pas un discours pré-écrit. C’était naturel et passionné. On veut créer des vocations chez les petites filles qui peuvent venir nous voir sur le bord des routes ou à la télé. Pour nous, c’est hyper important», a-t-elle expliqué.

Pour la course de Québec, la Française cible elle aussi Michael Matthews comme l’un des favoris.

«Arnaud De Lie passe bien les bosses et il peut attaquer pour suivre les coups. Biniam Girmay aussi. Sous la pluie, Tim Wellens n’est pas trop mal.»