Menus à petits prix: des repas à moins de 2,85 $ la portion

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 7 au 13 septembre 2023

L’été n’est pas tout à fait derrière nous encore. Voici donc un menu estival... où vous aurez à peine à allumer le four !

Ce sont toutes des recettes simples et rapides à préparer au retour à la maison, et vous y trouverez en plus un dessert glacé pour que la famille se rafraîchisse dans le plaisir.

Cette semaine, le poireau est en vedette. La saveur de ce légume d’ici est plus délicate et aromatique que l’oignon, son cousin, et il peut très bien le remplacer la plupart du temps.

Dans la plupart des recettes, on demande d’utiliser le blanc du poireau... mais sachez que le vert, bien que plus coriace, est comestible ! Une fois qu’il est lavé et émincé, conservez-le au congélateur : il fera une délicieuse base pour un bouillon ou un potage. Privilégiez les poireaux avec une tige ferme, blanche et brillante et avec des feuilles bien vertes.

Les arrivages et les départs du mois

La saison des récoltes bat toujours son plein. Les choux de Bruxelles locaux commencent à faire leur apparition sur les étalages des épiceries. Malgré tout, on devra dire au revoir aux bleuets, aux mûres, au melon d’eau et au cantaloup du Québec. En d’autres mots : c’est le moment ou jamais de faire des réserves jusqu’à l’année prochaine.

La fin de l’été rime aussi avec les nouvelles récoltes de pommes et avec l’autocueillette ! Vérifiez auprès de votre verger, au besoin, mais pour le moment, c’est la période de récolte des variétés Jersey Mac, Sunrise, Paulared, Ginger Gold et Lobo (pour les McIntosh, c’est autour de la mi-septembre).

Bonne semaine !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Comme c’est toujours la belle saison, on retrouve des fruits et légumes à prix d’ami un peu partout. Mis à part la viande à fondue chez IGA, ce n’est probablement pas la semaine pour stocker les protéines animales, mais il y a tout de même moyen de faire une épicerie sans se ruiner, et ce, en optant pour des coupes plus abordables (comme les côtelettes de porc). La vedette de la semaine ? Les œufs ! Ils sont au rabais chez Metro, IGA et Provigo (pour les membres PC Optimum) à leur deuxième prix le plus bas de l’année, ou presque. Les œufs sont polyvalents, économiques et nutritifs et, la bonne nouvelle, c’est qu’ils se conservent un bon moment au frigo. Pensez à en acheter un peu plus, il vous en restera jusqu’au prochain rabais.

Voici les bons coups en circulaire:

Bifteck ou rôti de côte à 7,99 $/lb chez IGA

à 7,99 $/lb chez IGA Bœuf, poulet ou porc à fondue surgelés (200-300g) à 4,49 $ pour les membres Scène+ (limite de 6 par client) chez IGA. (meilleur prix de l’année)

à 4,49 $ pour les membres Scène+ (limite de 6 par client) chez IGA. (meilleur prix de l’année) Cubes de bœuf à ragoût à 5 $/lb chez Super C

à 5 $/lb chez Super C Émincé de jambon, de poitrine de dinde ou jambon haché de marque maison (400 g) à 8 $ chez Super C

à 8 $ chez Super C Filets de porc à 3 $/lb chez Super C

à 3 $/lb chez Super C Filets de saumon frais à 8,99 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 8,99 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année) Filets de truite steelhead fraîche à 9,99 $/lb chez Provigo

à 9,99 $/lb chez Provigo Huile d’olive extravierge (1 L) à 7,99 $ chez Maxi

à 7,99 $ chez Maxi Jambon fumé (800 g) à 7,47 $ chez Walmart

à 7,47 $ chez Walmart Poitrines ou hauts de cuisses de poulet désossés à 4,99 $/lb chez Provigo

à 4,99 $/lb chez Provigo Porc haché extra-maigre à 3,99 $/lb chez Metro

à 3,99 $/lb chez Metro Rôti d’épaule de porc à 1,99 $/lb pour les membres Scène+ (limite de 6 par client) chez IGA

à 1,99 $/lb pour les membres Scène+ (limite de 6 par client) chez IGA Rôti de bas de palette désossé à 4,95 $/lb chez Metro

à 4,95 $/lb chez Metro Saucisses fraîches (375 g) à 3,96 $ chez Metro

à 3,96 $ chez Metro Saucisses fumées de poulet de marque maison (450 g) à 2/3 $ chez Metro

à 2/3 $ chez Metro Saumon atlantique fumé surgelé (300 g) à 10,99 $ chez IGA

à 10,99 $ chez IGA Sirop d’érable (540 ml) à 5,88 $ chez Maxi

à 5,88 $ chez Maxi Viande en flocons en conserve (156 g) à 1,99 $ chez Provigo

à 1,99 $ chez Provigo Yogourt Méditerranée (500 g) ou petits yogourts grecs (4x100g) à 2 $ chez Super C (meilleur prix de l’année)

LUNDI

CÔTELETTES DE PORC ET POIREAUX GRILLÉS AUX CÂPRES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 2,57 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Je vous propose de servir le porc sur du quinoa (c’est même déjà calculé dans le prix !). Profitez-en pour en préparer un peu plus : il pourra aussi servir pour les poivrons farcis.

MARDI

SALADE AUX SAVEURS DE CHEESEBURGER

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Anne Pominville

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 2,84 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme ce sont les tomates régulières en vedette et non les tomates cerises, je vous propose d’en couper deux en dés en remplacement. Pour un souper express plus tard dans la semaine, vous pouvez faire cuire un peu plus de bœuf haché (1/2 tasse). Pour un prix par portion réduit, sachez que la laitue iceberg est à seulement 0,84 $ chez Walmart cette semaine !

MERCREDI

GUÉDILLES DE CREVETTES À LA VIETNAMIENNE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Prix par portion : 2,71 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Le concombre n’est pas en vedette, mais vous pouvez trouver les moins chers chez Maxi (l’emballage de 15 concombres miniatures est à 5 $). Si vous n’en avez pas, doublez tout simplement les carottes.

JEUDI

PAD THAÏ AUX LÉGUMES ET AUX ŒUFS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,22 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme la recette s’assemble extrêmement rapidement, il est recommandé d’avoir préparé tous les éléments avant de commencer la cuisson.

VENDREDI

POIVRONS FARCIS AU QUINOA

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 6

Préparation : 20 min

Cuisson : 50 min

Prix par portion : 1,03 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Je vous propose d’utiliser du bœuf haché en guise de viande. Quant à l’aubergine, comme elle n’est pas en vedette, vous pourriez la remplacer par une deuxième courgette.

LUNCH

BAGUETTE AUX ŒUFS ET À LA SALADE DE CAROTTES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 2 min

Prix par portion : 1,50 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

S’il vous reste des légumes marinés du souper de guédilles, ils peuvent aussi garnir les sandwichs.

COLLATION

POPSICLES YOGOURT ET PÊCHES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 4

Préparation : 15 min

Congélation : 4 h

Prix par portion : 1,50 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Le sirop de maïs est à son meilleur prix depuis des mois cette semaine chez Maxi : à 2 $ le 500 ml, ça vaut vraiment la peine !