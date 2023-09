Ouverte au culte en 1897

Photo d’archives

Machine de Cirque vous invite à participer à une journée d’activités ce dimanche, de 10 h à 16 h, au 500, 8e Avenue, face à la 5e Rue de Québec, dans le contexte de la rénovation de l’église Saint-Charles-de-Limoilou pour ses 125 ans. Commencée en 2022, la réfection de l’édifice vise à transformer les lieux en un centre de création artistique multidisciplinaire. La restauration de l’église Saint-Charles, d’une valeur patrimoniale exceptionnelle, est réalisée par Machine de Cirque (qui y habite depuis 2020) en collaboration avec la paroisse Saint-François-de-Laval. Au programme : visites guidées par la Société historique de Limoilou, visites libres, expérience de réalité virtuelle PopUp Limoilou, performances de cirque, dont une performance de Machine de Cirque à 11 h, et quelques surprises. Les activités sont gratuites. Par contre, certaines activités, notamment les visites guidées et l’expérience de réalité virtuelle, sont offertes uniquement sur réservation. Pour plus d’information, visitez le machinedecirque.com/centre-de-creation#evenements.

Bien chez soi

Photo fournie par la Fondation Rona

La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de l’entreprise RONA inc. (Lowe’s, RONA+, RONA, Réno-Dépôt), lance une toute nouvelle campagne qui porte le nom Bien chez soi. Dans un contexte sans précédent de crise de logement et d’hébergement, l’initiative vise à soutenir les populations les plus vulnérables en amassant des dons pour revitaliser des milieux de vie ou faciliter l’accès au logement. La collecte se déroulera jusqu’au 30 septembre dans la plupart des magasins du réseau et en ligne. Dans la grande région de Québec, les magasins RONA et Réno-Dépôt locaux ont choisi de soutenir les organisations suivantes : RONA Québec (L’autonhommie, centre de ressources sur la condition masculine), L’entrepôt RONA Québec (SQUAT Basse-Ville), les Réno-Dépôt de Sainte-Foy, de Québec et de Beauport (Laura Lémerveil).

L’autre Collège Jésus-Marie

Logo fourni par CJMB

Fondé en 1865, l’établissement secondaire privé mixte de Saint-Michel-de-Bellechasse a porté successivement les noms de « Couvent de Saint-Michel », jusqu’en 1988, puis de « Collège Dina-Bélanger », jusqu’à récemment, et se nomme maintenant le Collège Jésus-Marie de Bellechasse (CJMB). Il est dirigé par les Religieuses de Jésus-Marie et reçoit entre 275 et 300 élèves de la première à la cinquième secondaire venant principalement des régions de Bellechasse, de Lévis et de Montmagny. Outre cette modification d’importance (le nom), l’institution a du coup dévoilé une nouvelle identité visuelle (photo), une nouvelle signature institutionnelle, « S’épanouir individuellement ; réussir collectivement », ainsi que plusieurs innovations prenant effet dès l’année scolaire 2023-2024.

Anniversaires

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Leylah Fernandez (photo), joueuse de tennis originaire de Montréal, professionnelle depuis 2017, 21 ans... Marcel Veilleux, propriétaire du D’Orsay Restaurant-Pub à Québec... Jean Martin, des Rôtisseries St-Hubert... Emmanuel Charest, comédien et acteur québécois, 56 ans... Rosie Perez, actrice américaine, 59 ans... Michaëlle Jean, ex-secrétaire générale de la Francophonie, 66 ans... Roger Waters, ex-leader du groupe Pink Floyd, 80 ans.

Disparus

Photo AFP

Le 6 septembre 2021 : Jean-Paul Belmondo (photo), 98 ans, acteur et monstre sacré du cinéma français... 2020 : Lou Brock, 81 ans, ancien voltigeur des Cardinals de St. Louis et membre du Temple de la renommée du baseball majeur... 2019 : Robert Mugabe, 95 ans, ancien président zimbabwéen, héros de l’indépendance qui a dirigé d’une main de fer son pays de 1980 à 2017... 2018 : Burt Reynolds, 82 ans, acteur américain vedette de Hollywood dans les années 70 et 80... 2016 : Jean Franval, 89 ans, acteur français... 2015 : Martin Milner, 83 ans, acteur américain (Route 66)... 2014 : Édith Girard, 65 ans, architecte française... 2013 : Ann C. Crispin, 63 ans, romancière américaine de science-fiction... 2012 : Jake Eberts, 71 ans, producteur canadien de cinéma... 2010 : Benoît Simard, 68 ans, peintre autodidacte né au Lac-Saint-Jean... 2007 : Luciano Pavarotti, 71 ans, ténor italien... 1999 : René Lecavalier, 81 ans, commentateur sportif... 1991 : Bob Goldham, 69 ans, défenseur LNH (Toronto, Chicago et Detroit) de 1941 à 1956... 1990 : Tom Fogerty, 48 ans, chanteur et guitariste de CCR.