Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 7 septembre qui valent le détour.

Ce jeudi marque le retour de la saison régulière de la NFL avec la présentation d’un affrontement entre les Chiefs de Kansas City et les Lions de Detroit. Pour l’occasion, voici trois offres de paris reliées aux résultats de ce duel :

Victoire des Chiefs par moins de 4,5 points – 1,83

Les champions en titre du Super Bowl sont encore de sérieux prétendant au titre en 2023. Il n’y a aucun doute qu’ils amorceront l’année en force, mais ils doivent composer avec l’adversité. On ne sait toujours pas si l’ailler rapprocher Travis Kelce sera de la partie, lui qui s’est récemment blessé à un genou. L’excellent plaqueur défensif Chris Jones n’y sera assurément pas, lui qui fait la grève pour obtenir plus d’argent. Les Lions démontrent de belles choses l’an dernier et devraient poursuivre leur progression. Il faut s’attendre à un match serré, qui devrait se conclure avec un gain de Patrick Mahomes et sa bande.

Plus de 60,5 points seront inscrits – 3,15

En 2022, les Chiefs et les Lions ont respectivement terminé premiers et troisièmes pour le nombre de touchés inscrit dans la NFL. Les premiers ont connu ce plaisir 61 fois, tandis que les seconds ont réussi 54 majeurs. Les deux clubs ont prouvé qu’ils avaient les armes pour une guerre à saveur offensive. Les Chiefs ont inscrit 29,2 points en moyenne par partie l’an dernier, un sommet dans le circuit Goodell. Les Lions ont quant à eux maintenu une moyenne de points par rencontre de 26,6. Les deux formations ont aussi réussi huit matchs d’au moins 30 points inscrits en 2022.

Jahmyr Gibbs amassera plus de 35 verges sur des attrapés – 2,00

Les Lions ont utilisé le 12e choix de la première ronde du dernier repêchage pour mettre la main sur le porteur de ballon Jahmyr Gibbs. Il n’y a aucune chance que l’organisation ne veuille pas le mettre en valeur dès le premier duel de la campagne.

Lors de son passage de trois saisons dans la NCAA, le jeune homme de 21 ans a attrapé 78% des passes envoyées dans sa direction et maintenu une moyenne de verges amassées par réception de 11,7. De plus, les Chiefs ont accordé en moyenne 47,4 verges par attrapes aux porteurs de ballon adverse par match l’an dernier.