Poutine rêve d’un axe Moscou-Pékin-Pyongyang

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, va se rendre dans la ville russe de Vladivostok sur la côte du Pacifique ce mois-ci pour rencontrer Vladimir Poutine. Selon le New York Times, ils vont discuter de la fourniture à Moscou d'armes pour sa guerre en Ukraine.

C’est un événement rare. Kim ne quitte pas souvent la Corée du Nord. Il a rencontré Trump à Singapour en 2018 et Poutine à Vladivostok en 2019. Comme son père, il voyage en train blindé. Très rarement en avion. Vladivostok est proche de la Corée du Nord. Selon le Times, Kim et Poutine vont discuter de l’achat par Moscou d'obus d'artillerie et de missiles antichars en échange de technologies russes avancées en matière de satellites et de sous-marins à propulsion nucléaire.

Moscou a un urgent besoin de reconstituer ses stocks de munitions d'artillerie épuisés par la contre-offensive ukrainienne actuelle. C’est une nouvelle indication des relations de plus en plus étroites qu’entretiennent la Russie et la Corée du Nord, toutes deux soumises à de lourdes sanctions internationales.

La semaine dernière, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, révélait que la Corée du Nord avait déjà fourni des lance-roquettes et des missiles antichars au groupe mercenaire russe Wagner.

La Chine aussi de la partie

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgu, s’était rendu à Pyongyang en juillet pour renforcer les liens entre les deux pays. C’était la première visite d’un ministre russe de la Défense en Corée du Nord depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

Selon les services de renseignement sud-coréens, la Russie, la Chine et la Corée du Nord se prépareraient à mener des exercices militaires conjoints. Lors de sa rencontre avec le leader nord-coréen, Choïgu aurait proposé que des soldats nord-coréens rejoignent les troupes russes et chinoises pour des exercices militaires.

Moscou, Pékin et Pyongyang sont de plus en plus offusqués par le fait que Washington et ses alliés mènent des manœuvres militaires près de leurs frontières, de la Baltique au détroit de Taïwan et à la mer du Japon. En mer de Chine méridionale, Washington conteste les revendications territoriales de Pékin en y envoyant régulièrement des navires de guerre dans des «opérations de liberté de navigation».

Et les États-Unis et la Corée du Sud ont récemment complété des exercices qui comprenaient l'envoi de moyens stratégiques américains (B-52, porte-avions) dans la péninsule coréenne. En réponse à ces exercices, Kim a ordonné à ses forces de procéder à un test de leurs procédures d’attaques nucléaires.

Washington répond du tac au tac à la rhétorique et aux agissements belliqueux des Chinois et des Nord-Coréens envers Taïwan et la Corée du Sud.

Un bloc euroasiatique antiaméricain

La réunion sera l'occasion pour la Corée du Nord, la Chine et la Russie de peaufiner leur coopération militaire. Ils veulent montrer qu'eux aussi peuvent coordonner leurs usages de la force et l'afficher de manière ostentatoire. Comme les États-Unis le font avec l'OTAN en Europe et leurs alliés de la région de l'Indo-Pacifique.

On assiste à la création, à l’initiative de Moscou, d’un pacte de fer euroasiatique. Poutine envoie à Washington le message que la Russie est capable de créer des problèmes géostratégiques supplémentaires pour les États-Unis en Extrême-Orient avec ses amis Kim et Xi.