Québec, ville gourmande: c'est la semaine du burger, et bien plus!

Plusieurs événements se tiennent ces jours-ci, au plus grand bonheur des gourmands qui sont à la recherche de découvertes et d’activités originales. En voici quatre qui sauront ravir vos papilles!

Des burgers à la tonne!

Après la Semaine de la poutine, celle du burger est probablement ma deuxième préférée! Une trentaine de restaurants de la région participent à cette 12e édition qui se tient jusqu’au 14 septembre. C’est une occasion de goûter à des créations gastronomiques uniques créées spécialement pour l’événement. Il y en a pour tous les goûts, que vous soyez amateurs de cheeseburgers plus classiques ou de propositions avant-gardistes. Le restaurant libanais Zeitoun – qui fait d’excellents shish-taouk au 2e étage du Grand Marché de Québec – participe pour la première fois cette année.

Photo tirée de la page Facebook de Zeitoun

La propriétaire a créé un burger qui rend hommage à ses racines avec une galette de bœuf contenant du zaatar. On y ajoute de la sauce à la coriandre fraiche, du fromage suisse et une salade de carottes croquantes légèrement vinaigrée et sucrée. Cette explosion de saveurs se retrouve entre deux tranches de pain brioché. Si vous êtes plus du type ribs, vous allez craquer pour la création de Faite à l’os sur Grande Allée. Dans un pain à la pomme de terre, le chef a déposé un short ribs de bœuf fumé, garni de fromage cantonnier pané, d’oignons confits au sortilège et de mayo aux oignons doux. Wow!

Photo tirée de la page Facebook de Faite à l'os

Jusqu'au 14 septembre

La liste complète des participants est ici : leburgerweek.com

Un festin celtique

Le Festival celtique de Québec continue de développer son volet gourmand. Pour une quatrième année, le Festin à saveur celtique est de retour et reprend la formule qui a connu du succès l’an dernier. Sous un chapiteau, les convives sont rassemblés autour de grandes tables dans une ambiance festive pour déguster un repas 3 services en accord avec des bières. C’est un des associés de la Cité agricole qui produit le menu alléchant: potage de courge avec effiloché de porc, tournebroche de porc avec sauce à l’hydromel, accompagné de laitue césar et pommes de terre garnies, et tourte aux pommes avec caramel d’érable et crème fraiche. «C’est une formule rassembleuse», signale la directrice générale, Cynthia Hovington, qui note un intérêt de plus en plus marqué pour ce volet de leur programmation, qui propose aussi une tournée des pubs de la région.

Photo fournie par le Festival Celtique

Vendredi 8 septembre de 17h à 23h

Détails au festival-celtique.com

La Nuit des Galeries

Les organisateurs ont mis le paquet pour bonifier l’offre gourmande durant la Nuit des galeries, qui coïncide cette année avec l’accueil au port de Québec de trois bateaux de croisière. «Ça va être un bel événement de rencontre entre les locaux et les touristes», croit l’organisateur Yann Latouche. Les participants, qui vont faire trajet de 1,2 km dans les plus belles rues du quartier Petit Champlain pour visiter une quarantaine de galeries d’art ouvertes jusqu’à 23h, auront de quoi se sustenter. L’espace gourmet, installé à la place de Paris, rassemble cinq restaurants qui vont offrir des bouchées spécialement pour l’occasion. Parmi eux, on retrouve deux nouveaux restos italiens qui ont ouvert leurs portes récemment dans le quartier, le bar antipasto Va Bene et le Rafaella Ristorante. Vous pourrez aussi goûter aux créations bistronomiques de Chez Muffy et Le Clan, le nouveau restaurant du chef Stéphane Modat, ainsi qu’aux délices asiatiques de Madame Phan. Les vins du Val de Loire seront aussi à l’honneur au cours de cette soirée festive.

Photo fournie par La Nuit des galeries

Samedi 9 septembre de 15h à 23h

Détails au www.lemoisdesgaleries.com/lanuitdesgaleries

St-Roch XP

La rue St-Joseph vibrera ce weekend au rythme de St-Roch XP, une occasion de faire le plein de découvertes musicales et culinaires. L’événement, qui est reconnu pour ses prestations dans des lieux insolites comme l’épicerie, met en vitrine des artistes de la relève. Une vingtaine de commerçants du quartier seront au rendez-vous pour offrir aux visiteurs des bouchées à bas prix, dont Hono Izakaya, Kundah Hotel, London Jack et Kuto comptoir à tartares, qui a ouvert ses portes récemment dans le secteur.

Photo tirée de la page Facebook de St-Roch XP

Du 7 au 9 septembre

Détails au www.strochxp.com