Sur scène avec Green Day sur les Plaines: «j’ai retrouvé pourquoi je fais de la musique» - Alicia Deschênes

Est-ce que ça change le monde chanter avec Billie Joe Armstrong devant 80 000 admirateurs en liesse de Green Day sur les plaines d’Abraham? Un peu quand même, affirme Alicia Deschênes.

«Ça m’a permis de retrouver pourquoi j’ai décidé de faire ça dans la vie», dit l’autrice-compositrice-interprète âgée de 27 ans, de Québec, qui lance son troisième album, Libérer la tempête, ce vendredi.

Il se sera alors écoulé près de deux mois depuis LE moment. Après des années à vivre d’espoir, Alicia Deschênes a enfin été invitée par son idole à monter sur scène. Durant deux minutes, cette admiratrice de Green Day a accompagné celui qui lui a sauvé la vie grâce à sa musique quand elle se faisait intimider au secondaire.

Photo fournie par Mélanie Drouin

«Les dernières années, surtout à cause de la pandémie, ont été difficiles pour le moral. Me retrouver avec la personne qui est à la source de mon désir de faire de la musique, ça m’a fait revoir celle que j’étais quand j’apprenais mes premiers accords, quand j’ai commencé à écrire, lorsque j’ai enregistré mon premier EP dans le sous-sol chez [son producteur] Daran. Des fois, c’est facile de ne voir que ce qui ne va pas bien, mais j’ai quand même fait beaucoup de chemin depuis l’époque où j’étais une petite fille gênée qui écoutait Green Day dans sa chambre.»

Inondée de messages

Ce coup d’éclat, ajoute-t-elle, lui a aussi procuré une visibilité dans les médias à laquelle elle n’avait jamais osé rêver.

«J’avais un peu minimisé l’impact que ça pouvait avoir», dit en souriant celle qui a multiplié les entrevues au lendemain du spectacle en plus de gérer sa soudaine popularité sur les réseaux sociaux.

«La première semaine, je pense que j’ai répondu à 1000 messages. Je n’ai fait que ça pendant cinq jours. C’était débile. Il y a des gens que je ne connaissais pas qui m’écrivaient que je les avais fait pleurer. Ça a marqué beaucoup de gens.»

Elle espère que ça va donner le goût à tout ce beau monde d’écouter ses nouvelles chansons.

Féminicide

Pour ceux qui ont découvert Alicia Deschênes à ses débuts, Libérer la tempête poursuit un virage vers un son plus pop, moins folk, qu’elle et son complice musical depuis ses débuts, Daran, avaient amorcé sur Les mauvaises langues, en 2021.

Sur des mélodies qui rappellent parfois la musique pop des années 1980 (elle est aussi une mordue de Depeche Mode), Alicia Deschênes traite de sujets sérieux comme le féminicide, sur Mauvaise journée, en se mettant dans la peau d’une voisine qui n’a pas osé intervenir avant l’irréparable.

«À un moment donné, j’habitais dans un bloc à appartements et j’entendais des choses. Ça m’a choquée et je me demandais s’il fallait que j’intervienne. La chanson est sortie en 15 minutes», dit la chanteuse.

«Malgré les arrangements lumineux de Daran, ajoute-t-elle, c’est la chanson la plus sombre de l’album. Quand je l’ai finie, j’ai réalisé que j’avais touché quelque chose. C’est rare que ça m’arrive, mais je me suis dit que j’avais écrit la chanson dont je suis la plus fière.»

Du positif

Malgré la gravité des thèmes, tout n’est pas noir sur Libérer la tempête. Alicia Deschênes prône même un certain équilibre. Au récit d’une relation toxique dans À ta merci, elle oppose des chansons mettant de l’avant des amours positives sur Élie et Aimer encore, l’un des deux premiers extraits du disque.

«T’sé, tu peux avoir vécu le pire, mais après il y a quand même de l’espoir. Je le sais parce que je l’ai vécu de près. Parfois, on ne voit pas la lumière», justifie-t-elle.

«À quelque part, si mes chansons peuvent aider une femme prise dans ce genre de relation à se dire qu’elle vaut mieux que ça... Je le dis sans prétention, mais la musique m’a tellement aidée dans ma vie. Si mes chansons peuvent aider une seule personne, ma mission est accomplie.»

Libérer la tempête, d’Alicia Deschênes, disponible le 8 septembre.

Un spectacle-lancement aura lieu au Vieux bureau de poste de Lévis, le 8 novembre.