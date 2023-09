Syndrome du choc toxique: gravement malade après avoir oublié un tampon

Une femme qui a contracté le syndrome du choc toxique (STC) lutte pour sa vie après avoir oublié son tampon pendant deux mois.

Pour Kelsey Foster, 29 ans, les tampons ont toujours été des produits menstruels simples et sécuritaires, mais elle ignorait qu’il pouvait y avoir des dangers, selon ce qu’a rapporté news.com.au.

Mère d’un enfant, elle a souligné qu’elle avait brièvement vu les petits avertissements dans le pamphlet qu’on retrouve dans les boites de tampons, mais ne s’en était pas trop souciée.

Elle partage maintenant son histoire dans le but de sensibiliser les femmes aux dangers du STC.

«La principale chose que je veux faire comprendre, c'est que parler des règles ne devrait pas être honteux [...] Nous devons éliminer la honte de parler des règles, des tampons et de tout ce qui concerne les menstruations. Le choc toxique est réel, il est mortel et il est bien plus courant qu’on ne le pense», a expliqué Mme Foster.

Souffrant d’endométriose, la femme a d’abord attribué ses douleurs à cette maladie. C’est cependant lorsqu’un vieux tampon est tombé alors qu’elle était la salle de bain qu’elle a été terrifiée.

«Je suis entrée et sortie de l'hôpital cinq fois au cours des deux derniers mois en raison de crampes et de douleurs intenses. On a découvert que j'avais des calculs biliaires, puis ma vésicule biliaire s'est effondrée. Mon foie montrait également des signes d’irritation», a-t-elle raconté au média australien.

«J'attends une opération chirurgicale et je passe des tests. Un jour, je suis allé aux toilettes et j’ai senti quelque chose sortir de moi. Je pensais que c'était juste un autre caillot de sang, ce qui m'arrive souvent. Mais c'était un vieux tampon.»

Elle a précisé qu’elle ne savait pas depuis combien de temps il était en elle. Elle sait cependant que c’était il y a au moins six semaines, puisque c’était à ce moment qu’elle a eu ses dernières règles.