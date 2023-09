Tom Brady engagé par une compagnie aérienne

Tom Brady continue de vivre une retraite occupée, lui qui conseillera désormais la compagnie aérienne Delta.

Le septuple vainqueur du Super Bowl a été engagé comme «conseiller stratégique à long terme». Ayant beaucoup voyagé, Brady a dit reconnaître l’importance du transporteur dans sa vie et aidera à améliorer son expérience client.

Brady contribuera aussi à développer un outil de formation stratégique et de travail d’équipe pour les 90 000 employés de Delta.

«Je suis heureux de rejoindre la famille de Delta, une compagnie que j’ai aimée et respectée pendant des années. Ayant grandi avec une mère qui était agente de bord, j’ai toujours admiré les gens qui rendent le transport aérien fluide possible. Au cours de ma carrière, les coéquipiers et moi avons volé avec Delta à d’innombrables reprises, avons passé des heures en direction des matchs les plus importants de nos vies et même célébré des victoires au Super Bowl dans cet avion», a expliqué l’homme de 46 ans par voie de communiqué.

«Ce partenariat unique comprend plusieurs éléments qui impliqueront Brady dans des initiatives stratégiques aux côtés de la base mondiale d’employés, de clients et d’autres parties prenantes clés de Delta», a ajouté l’entreprise, soulignant les grandes qualités de leader de l’ancien des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Buccaneers de Tampa Bay.

Brady ouvre ses horizons depuis qu’il n’est plus quart-arrière dans la NFL. Son contrat avec la chaîne de télévision FOX Sports s’amorcera l’an prochain et il a également annoncé son investissement dans le club de soccer anglais de Birmingham City au début du mois d’août, parmi d’autres projets.