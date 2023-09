Un début de saison complexe pour les Chiefs?

À l’aube d’amorcer la défense de leur titre de champion du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City pourraient commencer leur saison 2023 sans deux de leurs joueurs-vedettes.

Jeudi soir, lorsque les Lions de Detroit seront de passage au Arrowhead Stadium, le plaqueur défensif Chris Jones et l’ailier rapproché Travis Kelce pourraient être absents du terrain.

Les deux cas sont très différents, puisque le premier fait la grève et que le second s’est récemment blessé.

Jones ne s’est pas présenté au camp d’entraînement des Chiefs, car il n’est pas satisfait de sa rémunération. En 2023, il doit conclure une entente de quatre ans d’une valeur totale de 80 millions $.

Le vétéran de 29 ans n’a pas l’impression de laisser tomber ses coéquipiers.

«Qui laisses-tu tomber si tu demandes à ton patron une augmentation de salaire? Quand tu enlèves les sentiments, tu comprends», a dit Jones, dont les propos ont été rapportés par le quotidien «Kansas City Star» mercredi.

Le footballeur a affirmé qu’il s’était entraîné en solitaire et qu’il était resté en contact avec ses coéquipiers dans les dernières semaines.

«Je peux jouer dès maintenant», a déclaré Jones.

«Espérons que tout ça se réglera rapidement. Mon but a toujours été d’être un Chief pour la vie. Je l’ai dit à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux et dans des entrevues. Ils [les Chiefs] savent où je me situe.»

Celui qui a reçu quatre invitations pour le match du Pro Bowl en sept saisons dans la NFL a réussi 44 plaqués et 15,5 sacs du quart en 17 parties l’an dernier.

Kelce aurait évité le pire

En ce qui concerne Kelce, la cible de prédilection du quart-arrière Patrick Mahomes souffre d’une hyperextension à l’un de ses genoux.

L’entraîneur-chef Andy Reid en a fait l’annonce mardi, spécifiant qu’il ne savait pas encore si son athlète serait en mesure de jouer contre les Lions.

Le NFL Network a appris que Kelce a évité le pire et que sa blessure au genou ne l’empêchera pas de jouer pendant un long moment.

Les Chiefs attendraient que l’enflure diminue pour prendre une décision finale concernant sa présence sur le terrain pour le match d’ouverture.

Depuis 2018, soit depuis que Mahomes œuvre derrière le centre à Kansas City, Kelce a attrapé 493 passes pour 6298 verges. Il s’agit du duo le plus prolifique de la NFL au cours de cette période. L’ailier rapproché de 31 ans a été le meneur des Chiefs pour les attrapés dans six des sept dernières campagnes.