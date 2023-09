Un dirigeant d'Investissement Québec quitte après d'importants dépassements de coûts

Alors que les coûts des projets informatiques explosent à Investissement Québec (IQ), le patron de ce secteur quitte la société d’État.

Christian Settano, qui était vice-président des finances d’IQ depuis février 2017 et responsable des technologies de l’information depuis août 2019, a récemment démissionné de son poste. Il est désormais chef de la direction financière de la Banque de développement du Canada (BDC).

«Nous avons une solide relève à l’interne avec Laurent Naud, jusqu’à tout récemment vice-président, finances, à Investissement Québec, qui remplace M. Settano au titre de premier vice-président aux finances, à la gestion des risques de crédit et aux technologies d’affaires», a indiqué mardi au Journal une porte-parole de la société d’État, Isabelle Fontaine.

Photo tirée de LinkedIn

C’est donc M. Naud qui prendra le relais de M. Settano pour ce qui est de la gestion des nombreux projets de modernisation des systèmes informatiques actuellement en cours à IQ.

En mai, Le Journal a révélé que la vaste «mise à jour» informatique d’IQ pourrait coûter plus de 100M$, soit cinq fois plus que ce qui était prévu lors de son lancement, en 2019.

Subventions

Puis, en juin, Le Journal a relevé que l’an dernier, le gouvernement Legault a octroyé plus de 90M$ en subventions à environ 500 entreprises afin de les aider à augmenter leurs ventes à l'extérieur du Québec, ce qui a contribué à faire bondir les statistiques d’IQ en matière d’exportations.

Christian Settano avait alors assuré que les employés de la société d’État ne multipliaient pas les interventions auprès des entreprises dans le but d’augmenter leurs bonis.

«Notre but, ce n’est pas juste de faire le plus possible [d’interventions subventionnaires] pour avoir une rémunération. [Les subventions], ça a tellement un impact limité sur la rémunération incitative que quelqu’un qui est assis dans une chaise [à IQ], il n’a pas à se dire “je vais me mettre à prendre tout l’argent du gouvernement [...] pour faire un paquet d’accompagnements [d’entreprises], ça va augmenter mon boni”. Ce n’est pas ça, le but. On a un contrôle de la qualité et notre objectif, c’est d’être pertinents», avait-il déclaré.

Mme Fontaine a précisé que le dirigeant, qui a gagné 843 000$ l’an dernier, n’a pas touché d’indemnité de départ.