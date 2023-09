Une humanité pucée? Non merci!

J’ai lu dix fois l’article avant de le croire. Je me suis assuré qu’il ne provenait pas d’une publication farfelue.

Je vous invite à garder cette précaution à l’esprit avant de lire la suite.

Franceinfo nous apprenait lundi que la technologie du puçage humain avançait comme jamais. Il ne s’agit plus seulement d’un horizon lointain, encore moins d’une théorie de science-fiction, mais d’une proposition commerciale censée nous faciliter la vie.

Je cite l’article.

Technologie

«Les nouvelles puces peuvent désormais gérer des protocoles de sécurité très pointus. Avant, il s’agissait de simples transpondeurs comme ceux des badges de parking. Maintenant, on leur a ajouté de l’intelligence et des fonctions de cryptage. Ce qui leur permet de remplacer les cartes bancaires, les clés de voiture, les serrures connectées et même un passeport biométrique ou une carte Vitale».

Ce qui prend forme, devant nous, c’est le cyborg et un monde transhumaniste où l’homme sera connecté «biologiquement», tôt ou tard, à la machine.

Déjà, c’est très inquiétant.

Mais je redoute surtout les conséquences politiques du puçage éventuel de la population.

On me répondra: «complotiste!»

Mais je ne parle d’aucun complot. Je parle simplement d’un progrès qui n’en est pas un.

Le pouvoir finit toujours par récupérer les technologies disponibles. Il le fait toujours au nom des raisons qui se veulent les plus nobles.

Mais imagine-t-on ce que voudrait dire un citoyen hyperpucé, portant sous sa peau son dossier fiscal, son dossier médical, et probablement, demain, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, son bilan carbone, qui s’accompagnera peut-être d’informations concernant les déplacements qui lui seront permis, et la nourriture qu’il aura droit de consommer?

Avec la numérisation intégrale de l’existence, il sera de plus en plus difficile, sinon tout simplement impossible de se soustraire au regard de l’État et de tous les pouvoirs, publics et privés.

Nous créons les conditions, ici, d’une tyrannie qui se voudrait bienveillante, mais qui exercerait un contrôle sur l’être humain absolument inédit, faisant passer les régimes totalitaires du XXe siècle pour des entreprises d’amateurs.

Je suis, philosophiquement, fondamentalement méfiant devant tous les pouvoirs, et je me méfie particulièrement de ceux qui veulent notre bien, car ils se croient alors tout permis.

Qu’on se comprenne bien: je ne dis pas que nos dirigeants conspirent maléfiquement et secrètement pour fabriquer un tel monde.

Tyrannie

Je dis que la révolution technologique nous emporte malgré nous dans une société à laquelle nous consentons déjà par nos comportements quotidiens, et qui ne sera plus, quoi qu’on en dise, une société de libertés. Nous basculons sans nous en rendre compte dans un modèle de société qui nous asservira en croyant nous émanciper.

Si nous voulons nous dérober à la toute-puissance bienveillante de Big Brother, nous devrons le vouloir consciemment. Cela n’ira pas de soi.

Il se peut que je ne sois plus, un jour, qu’un humain de l’ancien temps, un corps désuet inadapté à la société des pucés fiers, mais je ne deviendrai jamais un cyborg.