Une rentrée de feu pour Bruno Marchand

Bruno Marchand fait les manchettes pour deux raisons en cette période de rentrée. D’abord, à cause du tramway, sujet chaud qui monopolisera son attention tout l’automne, et ensuite parce que plusieurs le voient déjà à l’Assemblée nationale, ce à quoi il ne ferme pas la porte.

«Ça fait du bien de prendre du recul», lance le maire, qui s’est accordé une pause médiatique de près d’un mois et demi, cet été. C’était voulu, explique-t-il, reconnaissant qu’il était fatigué, avant les vacances. «C’est ma façon de faire», dit-il, expliquant qu’il donne tout ce qu’il a et ne veut rien laisser sur le terrain.

René Baillargeon / Agence QMI

Le recul qui vient ici, je trouve, avec un certain risque à délaisser l’espace public, lui a permis de se rappeler à quel point il aime Québec et les gens qui composent cette ville. «Et je pense qu’on a tout pour mieux réussir qu’ailleurs», glisse-t-il.

Tout un défi

Il faut le lui donner: Bruno Marchand a de l’ambition pour sa ville, notamment avec le dossier du tramway, qu’il aurait été beaucoup plus facile de laisser tomber, politiquement parlant.

«Ma vie politique serait plus facile sans ce projet-là», reconnaît-il, citant son taux d’appréciation qui serait, selon lui, dans le plafond.

Il y a effectivement un risque qu’il puisse jouer son avenir politique avec ce projet, ce qu’il reconnaît. Mais le maire choisit, envers et contre tout, d’y croire et de foncer, et ça l’honore.

Ses déclarations ne sont pas toujours les plus habiles et donnent parfois des munitions aux opposants au projet. Comme lorsqu’il répète que le projet ne se fera pas à n’importe quel prix.

En entrevue, M. Marchand insiste cependant sur le fait qu’il se consacrera à ce projet et qu'il entend bien le réaliser. Il a confiance dans les gouvernements fédéral et provincial. La suite démontrera s’il a eu raison, lui qui a eu maille à partir avec les caquistes dans ce dossier.

Ses ambitions

Depuis son arrivée en 2021, Bruno Marchand s’avère très présent dans les médias de Montréal. Son prédécesseur l’était aussi, vous me direz, mais il fermait immédiatement la porte à double tour lorsque venait le temps d’aborder une possible suite, sur la scène provinciale.

Lorsque je fais remarquer à Bruno Marchand qu’il ne ferme pas la porte à cette éventualité, il répond qu’il ne fermera jamais la porte. Il statue que peu de gens peuvent dire ce qu’ils feront dans dix ans.

«Mais ça n’est pas un plan de carrière, et ça ne doit pas guider mes gestes ni mon courage politique à poser des gestes», souligne-t-il, ajoutant qu’il ne voit pas dans la mairie un tremplin, et qu’il a toujours le feu sacré. Il insiste sur le fait qu’il n’est pas venu en politique pour gérer sa carrière et qu’il n’a pas de plan.

De nombreux analystes citent néanmoins son nom lorsqu’il est question de la chefferie du PLQ, possibilité qu’il a rejetée publiquement. Personnellement, je ne crois pas qu’il soit d’allégeance libérale, et je remarque qu’il est entouré d’anciens péquistes.

Pour le reste, tout dépendra de l’habileté de M. Marchand à manœuvrer dans le dossier du tramway, dont dépend l’avenir de Québec, il faut en être bien conscient.