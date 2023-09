Pas de chèque en blanc: Claude Villeneuve pourrait retirer son appui au tramway

Le chef de l’opposition officielle Claude Villeneuve pourrait se positionner contre le tramway de Bruno Marchand s’il juge que les risques sont trop grands pour Québec.

«Si le projet de Bruno Marchand ne nous rassure pas, nous ne nous sentons pas obligés de l’appuyer», a lancé mercredi le chef de Québec d’abord lors de sa rentrée automnale, après un congé de paternité.

Grand défenseur du projet de tramway qui s’est présenté pour l’ancien parti du maire Régis Labeaume qui a lancé et porté le projet, Claude Villeneuve a avisé qu’il ne donne pas un chèque en blanc au maire Bruno Marchand, et qu’il pourrait retirer son appui au tramway. M. Marchand n’est selon lui pas le bon porteur du projet et envoie constamment des messages contradictoires sur le dossier.

Pas de carte blanche

«Quand c’est bon pour la Ville, on est pour, et quand c’est mauvais, on est contre. C’est pas une carte blanche pour le maire. Son projet de tramway, c’est de moins en moins le projet qui était sur la table au moment de l’élection par l’ancienne administration.»

Il estime que la possibilité évoquée par Bruno Marchand que la Ville devienne le maître d’œuvre de la portion infrastructures change la donne.

«Notre position est claire : on veut un tramway. Par contre, il y a des conditions de réalisation qui pourraient faire en sorte qu’on dirait que c’est pas la bonne façon de faire, que c’est trop de risque pour les gens de Québec.»

Il affirme d’ailleurs que «s’il s’agissait de faire des gains [politiques], si c'était ça l'enjeu, on serait contre tous azimuts».

Lehouillier «se bat pour sa ville»

Il ne condamne pas la sortie du maire de Lévis, Gilles Lehouillier, qui a exprimé de sérieux doutes la semaine dernière sur le projet, en le comparant au troisième lien et en évoquant des coûts qui seraient le double des 4 milliards $ prévu. Il reproche plutôt à Bruno Marchand d’en être responsable.

«Je constate que l’approche de M. Marchand n’a pas l’air de donner les meilleurs résultats. Je ne me méfie pas de Gilles Lehouillier, dans le sens où Gilles Lehouillier se bat pour sa ville. Et ça, ne je suis pas inquiet. Les gens l’ont élu, il fait son travail de maire de Lévis et défend les intérêts de Lévis. Je m’attends du maire de Québec qu’il fasse la même chose.»

Cette sortie dénote selon lui la façon dont Bruno Marchand est considéré par ses partenaires. «C’est le meilleur indicateur d’un maire qui n’est pas respecté de ses vis-à-vis.»

En entrevue éditoriale, le maire Bruno Marchand a indiqué mardi que son homologue de Lévis va «recadrer» ses propos lors d'une prochaine sortie.