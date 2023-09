TANCRÈDE, Paul



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 20 août 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Paul Tancrède, conjoint de madame Murielle Charrier, fils de madame Marguerite Moreau et de feu monsieur André Tancrède. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 14 h à 16 h.Outre sa conjointe Murielle, il laisse dans le deuil sa mère Marguerite ; ses frères et soeurs : Claudette (feu Gaétan Grenier), Hélène (René Trépanier), Marcelle (feu Marc Noël), Jacqueline (Jean-Guy Gagnon), Raynald (Louise Cloutier), Louise et Lynda ; les enfants de sa conjointe : Martin, Caroline et Sébastien ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis.