RACINE, Claudette



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 27 août 2023, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Claudette Racine, épouse de feu Michel Labrecque et en secondes noces de Pierre Laplante. Elle était la fille de feu Marie-Laure Moreau et de feu Marcel Racine. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 8 septembre 2023 de 18h à 21h et le samedi 9 septembre 2023 de 13h à 15h.suivi d'un goûter. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Pierre; ses enfants : Patrick Racine (Nathalie Bélanger), Caroline Labrecque (Christian Nolet) et Stéphane Labrecque (Karine Gélinas); ses petits-enfants : Jessica, Jack, Alexandre, Arianne et Ophélia; ses 11 frères et sœurs : Jean-Guy (Françoise Tremblay), feu Sœur Denise o.s.u., Serge (Nicole Denis), Réjean (Denise Giroux), Michel (Lise Levesque), Gaétan (Lise Mongrain), Louise (Hugues Dravigné), Sylvie (Roger Bourget), Gilles (Monique Anctil), Yves (Louise Rhéaume) et Marc (Linda Paradis); les enfants de Pierre : André (André-Anne Landry, ainsi que leurs enfants : Noémie et Laurie) et Jocelyn Laplante (ainsi que leurs enfants: Caroline Grimard, Jérémie, Arianne et Laurence); de même que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com