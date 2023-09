LÉGARÉ, Gaston



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 juillet 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Gaston Légaré, époux de madame Diane Paré, fils de feu madame Véronique Lafond et de feu monsieur Paul-Henri Légaré. Il demeurait à Stoneham.La famille recevra les condoléances,de 9 h à 12 h en présence des cendres, auOutre son épouse Diane, il laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Robert Martineau), Liliane, Nathalie (Claude Marchand), Simon (Cathy Lambert), ainsi que ses beaux-fils : Martin Topping (Caroline Boissinot) et Patrick Topping (Christine Carlton); ses petits-enfants : Keven (Jennyfer), Cindy (Daryl), James (Anne-Catherine), Brad (Karolane), Derek, Jonathan (Marie Annick), Izella, Helden, Jennifer (Paul Alexandre), Roxanne (Miguel), Elizabeth et Alexandre ainsi que de nombreux arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : Raymond, Huguette (Normand), Jacqueline (Gilles) et Julie; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Paré : Yvan (Francine), Huguette (Claude) et Lucie (Denis); ainsi que sa filleule, son filleul, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.