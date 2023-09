LAVOIE, Jean-Paul



À IUCPQ (Hôpital Laval) le 29 juillet 2023 est décédé à l'âge de 75 ans et 11 mois, Monsieur Jean-Paul Lavoie. Il a pu bénéficier de l'aide médicale à mourir.Il était le fils de feu Monsieur Adrien Lavoie et de feu Madame Rita Brideau. Il laisse dans le deuil sa conjointe Madame Lucienne Gaudreau; ses frères et sœurs : feu Aline Lavoie (feu Lionel Leclerc), Alberte Lavoie (feu Gilles Sauvageau), Antoinette Lavoie (feu Victorin Proulx), Antoine Lavoie (Marjolaine Beauvais), feu Marcelle Lavoie (feu Léonidas Corbin), Albert Lavoie (Karine Heins), Alphonse Lavoie (Danielle Gagné), Céline Lavoie (Raynald Picard) et feu Renaud Lavoie. De la famille Gaudreau : feu Gaston (feu Monique Lizotte), feu Jean-Yves, Claude, André (Diane Lavergne) et Hélène (Jacques Cloutier). Il laisse aussi son filleul Cédryk Corbin Vohl (Sandra Clément) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis(e)s. Jean-Paul était un homme doté d'une force peu commune. Il restera une inspiration dans le cœur de tous ceux qui ont croisé sa route. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles par la suite. La famille tient aussi à remercier l'équipe médicale de l'hôpital Laval pour leur gentillesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org.Des formulaires seront disponibles sur place.