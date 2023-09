MORIN, Raynald



À son domicile, le 31 août 2023 à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Raynald Morin, fils de madame Murielle Nadeau et de feu Jean Morin, époux de Christiane Dallaire, demeurant à Frontenac et natif de Lac-Mégantic. Officier vétérans du R22eR-Québec. La famille accueillera parents et amis en présence de l'urne cinéraire, aule vendredi 15 septembre 2023 de 19h à 21h et le samedi 16 septembre 2023 à compter de 11h.L'urne sera déposée au columbarium Jacques & Fils de Lac-Mégantic. Outre son épouse, M. Raynald Morin laisse dans le deuil ses filles : Émilie (Sébastien Parent) et Sarah; ses petits-enfants : Jérémy et Maxime Parent; sa mère : Murielle Nadeau (feu Jean Morin); ses frères et sœurs : Claude Morin (Stéphanie Trépanier), Pierrette (Denise Léveillé), Louisette (Gilles Plante) et Ghislain; ses beaux-parents : feu Gérard Dallaire et feu Gertrude Robert; ses beaux-frères et belles-sœurs : Pierrette Dallaire (Adrien Nadeau), feu Gilles, Andrée (Pierre Beaudoin) et Robert (Sylvie Roy). Il laisse également dans le deuil neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Toute la famille tient à remercier chaleureusement le Dr Michel Pavic et le Dr Patrick Richard, ainsi que toute l'équipe de soins palliatifs à domicile du Granit. Vos témoignages de sympathie à la famille peuvent se traduire par des dons à la Fondation du CHUS -Service en oncologie, 530, 10e Avenue Sud, Sherbrooke, Qc, J1G 2R9.