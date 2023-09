GILBERT, Pauline Tardif



Au CHLSD de St-Sylvestre, le 22 août 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Pauline Tardif, épouse de feu Michel Gilbert, fille de feu Gabrielle Lessard et feu André Tardif. Elle demeurait à Sainte-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Rémi (Sonia Giguère), Andrée (Bryan Toews) et Steve; ses petits-enfants : Roxanne Gilbert et Frédéric Gilbert, Jonathan Toews et David Toews. Elle était la sœur de feu Clément, feu Jean-Marc (feu Lucienne Thivierge), Rachelle (feu Raymond Ferland), feu Fernand (Rolande Turcotte), Paul-Henri (Jacqueline Doyon), feu Liliette (feu Irenée Marcoux), Benoît (feu Monique Vachon), feu Claude, feu Yvon, feu Robert, Laval et Henriette. Elle était la belle-sœur de feu Claude, feu Raymond, feu Robert (feu Ange-Aimée Grondin), feu Denis (feu Géraldine Cloutier) et feu Diane (feu Denis Vigneault). Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es).La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Marie : samedi, jour de la célébration, à compter de 12 h. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques (1188, avenue Union, bureau 520, Montréal (Québec) H3B 0E5) : https://scleroseenplaques.ca/