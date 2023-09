LAPOINTE, Noël

À sa douce mémoire



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 avril 2023, à l'âge de 85 ans et 2 mois, est décédé monsieur Noël Lapointe, fils de feu madame Léa Tanguay et de feu monsieur Joseph Lapointe. Un homme de service, il a été enseignant à Québec, et a ensuite été préposé aux bénéficiaires au Pavillon St-Dominique.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 45. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Paul (Rita Côté), feu Germain (feu Normande Thivierge), Cécile, feu Gérard (feu Mariette Bédard), Noëlla (feu Gabriel St-Pierre), feu Jacques (Henriette Lacroix), Viateur, Jacqueline (feu Patrice Julien), feu Normand (Danielle Paquette); son filleul Steve ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, ami(e)s et voisin(e)s. La famille tient à remercier sincèrement la Dre Maryse Archambault et toute son équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place. Veuillez considérer cet avis comme étant un remerciement vous étant adressé par toute la famille.