LAPIERRE, Anita



Au Manoir de Courville, le 10 août 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Anita Lapierre, épouse de feu monsieur Prosper Boulay et fille de feu dame Angélique Francoeur et de feu monsieur Paul-Émile Lapierre. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain (Francine Baillargeon), André (feu Andreanne Aubé), Lison (Normand Methot) et Ghislain; ses petits-enfants : Philippe Boulay (Mégane Roger), Maude Boulay (Keven Grenier), Valérie Boulay, Pascal Boulay (Noémie Element), Hélène Boulay, Véronique Bureau (Marco Grondin), Caroline Bureau (Steven Rodrigue), Natacha Méthot, Gabriel Méthot et Audrey Boulay-Méthot (Jean-Philippe Grondin) son arrière-petite-fille : Charlie; ses frères et sœur : Paul-Marie (Émilienne Dégarie), feu Maurice (Annette Bouffard), Marc-André (Alma Nadeau), Claudette (Jean-Bernard Duguay), Evelyne (Sylvio Kearney), feu Rénald (Fabienne Vallerand), Géraldine (Nelson Leblanc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boulay : Yvette (Bertrand Pellerin), Kathleen (Antonio Chrétien), feu Hermel (Violette Cauvrier), Austin (Micheline Levesque), Jeannette (Normand Valois), Laurette (Bernard Delorme), Diane (Robert Morin), Denise (Richard Bastien) et feu Evelyne (Marcel Huard) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àIl vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/78761. Ses cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie.La famille remercie tout le personnel du manoir de Courville pour l'attention et les bons soins prodigués à leur mère.