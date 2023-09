DUMONT, Bernadette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Bernadette Dumont, à l'hôpital de Montmagny, le 21 juillet 2023, à l'âge de 79 ans et 11 mois. Elle était la fille de feu Joseph Dumont et de feu Rose-Annette Beaudoin. Elle laisse dans le deuil son frère Robert (Pauline Béland); ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces de la famille Dumont et ses autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : feu Benoit (Solange Beaudoin), feu Germain (Réjeanne Olivier), feu Thérèse, feu Denis (Huguette Beaudoin), feu Cécile (Jocelyn Bouffard), feu Madeleine (Mario Bouffard), feu Bernard, feu Gérard. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Montmagny pour leur très bons soins prodigués. Des mercis également à madame Alicia Paré et au personnel de la résidence de la Rive à Montmagny pour leur dévouement et leur soutien durant cette dernière année. Nous tenons aussi à remercier madame Manon Grenier et monsieur Christian et leur personnel pour les bonnes et nombreuses années que Bernadette a passées à leur résidence de St-Henri de Lévis. L'inhumation des cendres aura lieu en toute intimité le samedi 9 septembre 2023 à 14h au cimetière paroissial de St-Étienne-de-Lauzon.