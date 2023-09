TANGUAY, Henri



À son domicile, le 30 août 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Henri Tanguay, époux de feu dame Jacqueline Ouellet. Il était le fils de feu monsieur Césaire Tanguay et de feu dame Alida Talbot. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy.. Il a été confié à lapour crémation. Il laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Mario Lapointe), Roch (Manon Boutin), Jocelyn (Nathalie Gauthier), feu Lysanne, Yves, Marleine (Alain Lebrun), Maxine (Louis Fortin), ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Émilien, feu Lina (feu Omer Létourneau), feu Olivine (Patrice Létourneau), Gilles (Lisette Couture), Hélène (Rémi Lemieux), Césaire (feu Monique Trahan), feu Gilberte. Il laisse également le deuil son beau-frère Gustave Ouellet (feu Hélène Therrien), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du C.L.S.C. de Saint-Fabien-de-Panet et de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr ou à Diabète Québec, https://www.diabete.qc.ca/La direction a été confiée à la