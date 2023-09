FILTEAU, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 août 2023, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Robert Filteau, fils de feu Marcel Filteau et de feu Gisèle Vallières. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Lucie, feu Denise (feu Michel Blais), feu Denis, Louise (feu Ghislain Aubin), Yves (Anne Audet), Suzanne (Claude Tremblay), feu Murielle, feu Diane (Pierre Desbiens) et Claude (Pierre Mongrain); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 4ème et 7ème étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Il a été confiée au