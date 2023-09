Rentrée culturelle : 20 spectacles d’ici à ne pas manquer cet automne

Que voir parmi l’offre abondante de la rentrée culturelle? Tour d’horizon entre musique et humour de quelques incontournables à mettre sans hésiter à votre agenda!

Le sacre du printemps par Rafael Payare

Photo fournie par l'OSM

Ce n’est pas une, mais bien deux œuvres qui marqueront l’ouverture de la 90e saison de l’Orchestre Symphonique de Montréal. Le maestro Rafael Payare mènera Le sacre du printemps de Stravinsky et la Messe glagolitique de Janáček, qui annoncent une soirée intense et dynamique!

Du 12 au 14 septembre à la Maison symphonique de la Place des Arts. Tous les détails ici.

Rencontre au sommet – Orchestre Métropolitain

Photo d’archives, Agence QMI

Concert à ne pas manquer le 16 septembre à la Maison symphonique, entre le Concerto pour piano n° 2 de Rachmaninov interprété par Bruce Liu – grand gagnant du Concours Chopin de Varsovie – et l’œuvre en première mondiale de Cris Derksen. L’Orchestre Métropolitain, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, interprétera également la Symphonie n° 2 du cycle Sibelius.

16 septembre à la Maison symphonique de la Place des Arts. Tous les détails ici.

Dumas

Photo fournie par Alexya Croteau Grégoire

Dumas, qui sera très occupé cet automne en assurant la direction musicale de Martin Matte en direct à TVA, se promènera également au Québec avec les chansons accrocheuses de son 12e album électro-pop Cosmologie, lancé en janvier.

22 et 23 septembre au Théâtre Petit Champlain et 29 et 30 septembre à la Cinquième Salle de la Place des Arts. Tous les détails ici.

Alexandra Stréliski

Photo fournie par Antoine Saito

La compositrice et pianiste chouchoute des Québécois continue sa tournée des salles après le succès de son opus Néo-Romance lancé en mars. Celle qui a le don de créer des ambiances à la fois intimes et grandioses avec ses pièces instrumentales vaut absolument la peine d’être vue sur scène.

22 et 23 septembre au Grand Théâtre du Québec et 17 et 18 janvier à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Tous les détails ici.

Men I Trust

Photo courtoisie, Marc-Antoine Hallé

La formation montréalaise, qui a notamment marqué les esprits après son passage à l’émission de Jimmy Fallon, s’amène à la maison le temps de deux concerts au MTELUS avant de repartir en tournée. Un incontournable pour les fans d’indie pop bien vaporeuse!

28 et 29 septembre au MTELUS. Tous les détails ici.

Sale Arabe en thérapie (ou Les charmes discrets d’un transfuge de classe) –

Photo courtoisie, villedepluie

Après les sensibles albums Les cœurs du mal et Pour tuer le temps, l’humoriste poursuit son parcours musical avec Sale Arabe en thérapie (ou Les charmes discrets d’un transfuge de classe) à sortir le 22 septembre. En prime? Celui qui s’est fait connaître comme humoriste présentera son premier spectacle musical à la Place des Arts.

29 et 30 septembre prochain à la Salle Claude-Léveillée de la Place des Arts. Tous les détails ici.

Nouveau spectacle – 40 ans de carrière - Daniel Lemire

Photo fournie par Tzara Maud

Le grand de l’humour québécois compte déjà plus de 40 ans de carrière! Pour souligner cette grande étape, Daniel Lemire est loin de se perdre dans le passé. Il se tourne plutôt vers l’actualité avec les personnages qui l’ont mené à la célébrité: l’Oncle Georges, Edmond, Yvon Travaillé...

3 octobre à la Cinquième Salle de la Place des Arts. Tous les détails ici.

Salebarbes

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBE

La formation composée des Acadiens Jonathan et Éloi Painchaud, Jean-François Breau, Kevin McIntyre et George Belliveau, qui a séduit le Québec avec ses airs cajuns, présente son troisième album À boire deboutte. Pour la première fois, on ne compte que des compositions originales sur ce nouvel effort qui reste dans l’esprit de la fête!

5 octobre au MTELUS. Tous les détails ici.

CRi

L’artiste québécois a le don de faire lever le party avec ses rythmes électroniques! Direction le MTELUS et l’Impérial Bell pour offrir les pièces de son nouvel album Miracles, qui sort le 22 septembre et qui contient des collaborations entre autres avec Half Moon Run, Klô Pelgag et Jesse Mac Cormack.

7 octobre au MTELUS et 13 octobre à l’Impérial Bell. Tous les détails ici.

Marthe Laverdière fait son show!

Photo fournie par Pascal Rameux

L’horticultrice de métier n’en maîtrise pas moins l’art de faire rire. Pour son premier one woman show mis en scène par Mario Jean, Marthe Laverdière arrive armée d'anecdotes délicieuses et décomplexées dont elle a le secret.

10 octobre au Gesù. Tous les détails ici.

Les Noces de Figaro – Mozart - Opéra de Montréal

Figaro et Susanna arriveront-ils à célébrer leur amour par les liens du mariage? Disons que les embûches seront de la partie dans cet opéra-comique! L’Opéra de Montréal nous offre de revisiter ce grand classique de Mozart, ainsi qu’une belle occasion de voir Nicolas Ellis assurer sa première direction d’orchestre à l’Opéra de Montréal.

23, 26 et 28 septembre et 1er octobre à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Tous les détails ici.

Entre ciel et mer - Cirque Éloize

PHOTO DE NIGEL QUINN FOURNIE PAR LE CIRQUE ÉLOIZE

Entre cirque, contes, légendes et musique, mais surtout entre réel et imaginaire, le Cirque Éloize souligne ses 30 ans avec le spectacle Entre ciel et mer. Avec les îles de la Madeleine comme horizon, le conteur Cédric Landry mènera cette aventure à bon port aux côtés du groupe musical Suroît.

Du 4 au 7 octobre au Théâtre Capitole et du 16 au 18 novembre au Théâtre Maisonneuve. Tous les détails ici.

Ici et ailleurs, le spectacle de Mission inclusion

Photo d’archives

C’est une soirée sous les thèmes de la diversité culturelle et de l’inclusion, mais aussi de la découverte, à laquelle le public est invité à assister, avec les performances de Marie-Josée Lord, Naya Ali, Ariane Moffatt, Eric Preach, DJ Champion et de nombreux autres. Place ensuite à un DJ set pour bien finir la soirée!

19 octobre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Tous les détails ici.

Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys Fringants

Avis aux fans des Cowboys Fringants! La Tribu et Les 7 Doigts nous donnent rendez-vous au Pub Royal, le bar le plus «disjoncté du Québec», pour un tour entre musique et cirque des plus grands succès du groupe. Les Cowboys ont même écrit quelques nouvelles pièces pour ce spectacle spécial qui sera également présenté en Europe.

Du 22 au 26 novembre au Grand Théâtre de Québec du 6 au 23 décembre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Tous les détails ici.

Crocodile Distrait - Laurent Paquin

Photo René Baillargeon/Agence QMI

Si on le connaissait déjà un peu baveux, on le découvre plus mordant avec son nouveau spectacle solo, Crocodile Distrait. Ici, l’humoriste se questionne sur le bonheur au sens large. En plus de faire réfléchir, Laurent Paquin écorche un brin au passage... Et ce, toujours dans le rire.

14 novembre à l’Olympia. Tous les détails ici.

Philippe Brach

Photo fournie par Hamza Abouelouafaa

Philippe Brach en a surpris plus d’un en lançant Les gens qu’on aime en mars dernier, après trois ans et demi de silence. L’artiste capable d’excellence à travers les explorations les plus touffues proposera ses pièces sur scène cet automne, en chemin vers son spectacle au MTELUS le 18 novembre.

18 novembre au MTELUS. Tous les détails ici.

Une voix pour être aimée: Maria Callas

Photo: Productions Martin Leclerc

Comment rendre hommage à une force de la nature comme Maria Callas? Sophie Faucher et Marc Hervieux se sont lancés le défi avec le spectacle Une voix pour être aimée: Maria Callas. Au menu? Un tour de la vie et de la carrière de la cantatrice.

19 et 20 septembre à la Cinquième Salle de Place des Arts. Tous les détails ici.

Gab Bouchard

Samuel Gaudreault

Paru en août 2022, l’album Grafignes alimente le nouveau spectacle de l’auteur-compositeur-interprète de Saint-Prime qui sera accompagné sur scène par un quatuor de musiciens. Ça risque d’être beau... et d’écorcher juste assez au passage.

24 novembre au MTELUS. Tous les détails ici.

Les sœurs Boulay

Photo fournie par William Arcand

Le duo gaspésien présente le spectacle Échapper à la nuit, tiré de l’album du même nom, à travers le Québec cet automne. Il s’agit d’un retour sur scène après trois ans d’absence pour les sœurs.

13 octobre au Grand Théâtre de Québec. Tous les détails ici.

Dix stricts trente thés un - Jean-Thomas Jobin

Photo d'archives, AGENCE QMI

Avec son 4e spectacle Dix stricts trente thés un, l'humoriste Jean-Thomas Jobin s'ouvre sur des sujets plus personnels, tout en gardant ce côté absurde et ironique qui fait la renommée de ce spécialiste auto-proclamé de l'émission Survivor.

Le 26 octobre au Grand Théâtre de Québec et le 2 novembre à l'Olympia de Montréal. Tous les détails ici.