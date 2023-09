RHÉAUME, Gaston



À l'hôpital Saint-François d'Assise de Québec, le 10 août 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gaston Rhéaume, époux de feu madame Yvette Rouleau, conjoint madame Ginette Jenkins Beaulé, fils de feu monsieur Eugène Rhéaume et de feu dame Emma Rhéaume. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h à 11h et seraLes cendres seront déposées au cimetière Lac-St-Charles, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Claudine (Gilles Cantin), France, Daniel (Valérie Laflamme), ses petits-enfants : Jonathan, Sabrina, Julie, Jessica (Alexandre Gilbert), Julien (Sara Ève Michaud) et Florence et ses arrière-petits-enfants : Eden-Jade, Kyson, Jackston et Léa, il laisse également dans le deuil ses frères et ses soeurs : feu Julienne (feu André Auclair), feu Célyne (feu Jean-Marie Talbot), feu Gilles (Suzanne Monier), Louise (feu Serge Landry), ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Jean Claude (feu Lucille Allard), feu Muguette (feu Jean Guy Côté), feu Fernand (Micheline Tremblay), feu Carol (Ginette Lafontaine), feu Gaétane, (feu Roger Deblois), feu Christian (Lise Lavoie), feu Marlène (Michel Moisan), sa filleule Suzanne Talbot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.