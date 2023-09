LABBÉ, Jeanne d'Arc



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 17 août 2023, à l'âge de, est décédée madame Jeanne d'Arc Labbé, épouse de feu monsieur Eudore Labbé, fille de feu madame Marie Gendreau et de feu monsieur France Labbé. Elle demeurait à Québec, mais elle était originaire de St-François de l'Île d'Orléans.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. L'inhumation de ses cendres aura lieu ensuite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Lorenzo (Jacqueline Giroux), Aline (feu Raynald Gosselin), Juliette (Jacques Parent); ses petits-enfants : Nancy, sa filleule (Danny Bédard), Annie (Richard Staley) et Éric qui a partagé une dernière danse avec sa grand-maman lors de son 103e anniversaire (Birgit Seis); ses arrière-petits-fils Ethan et Jonathan. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, téléphone : 418 657-5334, site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.