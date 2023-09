MICHAUD, Denis



À Lévis, le 1 septembre 2023, à l'âge de 74 ans est décédé M. Denis Michaud, époux de Mme Diane St-Hilaire et fils de feu M. Émilien Michaud et feu Mme Cécile Roy. Il demeurait à Lévis et était originaire de St-Michel-de-Bellechasse.Les cendres seront déposées au cimetière de St-Michel-de-Bellechasse. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Monique (Francis Fournier), Dany (Annie Fiset, et ses filles : Daphnée et Emma); ainsi que son unique petite-fille : Emy Fournier Michaud. Il laisse également dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Michaud et St-Hilaire ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille remercie le personnel de la Résidence Les Maronniers de Lévis pour leurs bons soins. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :