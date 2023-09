PAQUET, Mario



En République Dominicaine le 9 juillet 2023, est décédé subitement, à l'âge de 59 ans, Monsieur Mario Paquet. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil sa mère Yolande Alain (feu Gratien Paquet), son frère Stéphane Paquet (Julie Chouinard), ses neveux : Sébastien et Gabriel (Myriam Rémillard), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 13h à 15h.Vos témoignages peuvent se traduire par un don à l'Association Diabète Québec https://www.diabete.qc.ca/ ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC https://www.coeuretavc.ca/