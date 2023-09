PRÉVOST, Rollande



Rollande est décédée, paisiblement, entourée de sa famille, à l'Hôtel-Dieu de Lévis aux soins palliatifs. Elle avait 93 ans et était l'épouse de feu Raymond Bilodeau. Elle était la fille de feu Léopold Prévost et de feu Lucienne Marcoux. Elle demeurait à Lévis. Elle était la sœur de : feu Jeanne (feu Maurice Brochu), feu Paul-Henri (Yvonne Lemieux), Rosa (Paul-Aimé Vermette) feu Daniel (Édith Blanchet (Jean-Guy Roy)) et Roger (feu Lise Tessier), feu Robert (Réjeanne Asselin); de la famille Bilodeau, la belle-sœur de : feu Gaétane (feu Wellie Goulet), Angélique (feu Léandre Fortier), feu Dora (feu Léo Pigeon), feu Guy (Ghyslaine Paré Bilodeau), feu Martin (Colette Couture) et Marguerite (feu Maxime Renaud). Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence Mgr. Bourget de Lévis. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, 4715 avenue des Replats, bureau 261 Québec (Québec) G2J 1B8 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis : 143 Rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. La famille vous accueillera au complexeà compter de 18h30.