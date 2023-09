COULOMBE, Denis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 août 2023, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédé monsieur Denis Coulombe, époux de feu madame Huguette Grenier. Il était le fils de feu dame Blanche Lévesque et de feu monsieur Joseph Coulombe. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses fils Claude (Marie-Josée Lapointe) et Éric; ses petits-enfants: Geneviève (François Dionne), Martin et Mathieu (Élise Pelchat); ses arrière-petits-enfants : Frédérique, Nicolas et Charlie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Paul, feu Georges, feu Fernand et feu Mariette Coulombe, qui l'ont tous précédé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des grands brûlés - F.L.A.M. Site web : www.assdesgrandsbrulesflam.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.