HUOT, Thérèse



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 10 août 2023, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédée madame Thérèse Huot, épouse en premières noces de feu monsieur Robert Falardeau et en deuxièmes noces de feu monsieur Auguste Trottier, fille de feu madame Alma Gignac et de feu monsieur Adjutor Huot. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13h à 16h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Nancy St-Jacques), Johanne (Jean Falardeau) et Jacques (Nathalie Brassard); ses petits-enfants : Sophie, Antoine et Axelle; ses arrière-petits-enfants : Jacob et Sienna; sa sœur Lilianne Lachance; sa belle-sœur Pauline Tailleur ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.