MARCHAND, Lise



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 21 août 2023, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Lise Marchand, épouse de monsieur Germain Mailloux, fille de feu madame Irène Blanchet et de feu monsieur Maurice Marchand. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, enà partir de 13 h.Outre son époux Germain, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Claude (feu France Lessard), Pierre, Carole, Hélène, feu Jean (Mireille Gagné) et Denis ; les membres de la famille Mailloux : Réjean (feu Nicole La Salle), Lorraine (feu Denis Roy), Yvon (Nicole Beaumont), Estelle, Martin (Louise Ouellet), Hildebrand (Suzie Routhier), Berthier (Nicole Routhier), Rino (Anne Bolduc), Régine (feu Christian Grenier) ; sa filleule feu Nathalie Veilleux ; sa nièce Michèle Marchand ; son amie Marthe Drolet ainsi que ses neveux et nièces. Remerciements sincères au personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement.