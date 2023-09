TREMBLAY, André



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 3 août 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur André Tremblay, époux de feu madame Janine Lemieux et conjoint de madame Pauline Nadeau. Il était le fils de feu madame Juliette Guillemette et de feu monsieur Napoléon Tremblay et le frère de feu Monique Tremblay. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa conjointe Pauline Nadeau, les fils de sa défunte épouse : Patrice Lemelin (Lucie Deslauriers) et François Lemelin (Michèle Beaudry); les petits-enfants de sa défunte épouse : Vincent Lemelin (Eloïse Picard), Maude D. Lemelin (Francis Trudel), Amélie Lemelin (Thierry Bélanger-Roy) et Eve D. Lemelin (Gary Cayer); les arrière-petits-enfants de sa défunte épouse; les filles de sa conjointe : Marie-Andrée Morisset (Alain Fortier), Anne Morisset (Caroline Tremblay) et Julie Morisset (Jean Boissonnault); les petits-enfants et arrière-petits-enfants de sa conjointe; la soeur et le frère de sa conjointe : Luce Nadeau (feu Jacques Auger), Pierre-André Nadeau (Danielle Carrier); son frère, ses soeurs et beaux-frères : Louis Tremblay, Marie-Claire Tremblay (Fabien Guimond), Ghislaine Tremblay (Jocelyn Benny) et Gilles Gilbert (feu Céline Tremblay); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, dont Pierre Roger et Richard Bertrand. Il laisse aussi dans le deuil ses nombreux amis du Yacht club de Québec. La famille désire remercier le personnel de la résidence Le Gibraltar ainsi que celui de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur humanité, leur bienveillance et les bons soins prodigués. La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (www.fondation-iucpq.org).