LAPORTE, Denis



Est décédé à l'Enfant-Jésus, le 9 août, monsieur Denis Laporte, fils de feu monsieur Jacques Laporte et feu madame Gertrude Chamberland. Il laisse dans le deuil son épouse Françoise Petitpas, ses frères et soeurs : Jeannine, André (Diane), Francine (Bruno), Gilles (Nicole), Micheline (Claude), Christiane (Jean-Guy), Monique (feu Pierre), ainsi que feu Jean-Claude et feu Roger, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Gilberte, Léonard, André, Jean-Paul et feu Marie-Jeanne, Lise et Robert, ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis/es. Les membres de la famille recevront les condoléances àde 14h à 17h.La Seigneurie diffusera l'événement funéraire de Denis Laporte le samedi 16 septembre 2023 Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/78738. Ses cendres seront ensuite remises à sa famille. La famille souhaite remercier le personnel de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.