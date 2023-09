BOISSINOT, Denise Piché



À l'Hôpital St-Sacrement, le 10 juillet 2023, à l'âge de 96 ans et 2 mois, est décédée madame Denise Boissinot, épouse de feu monsieur Gilles Piché, fille de feu madame Albertine Leblanc et de feu monsieur Georges Boissinot. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Dina Ricci), Jacques (Hélène Gautron), Claire et Jean (Louise Belley); ses petits-enfants: Marilou (Rémi Lacroix), Benoît (Monica Tan), Liliane, Sofia et Alissa; ses arrière-petits-enfants: William, Florence, Samuel, Gabriel et Alexis; ses belles-soeurs: Bernadette Bernard (feu Michel Piché) et Édith Bélanger (feu Conrad Piché) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la soeur de feu Albert et feu Yolande ainsi que la belle-soeur de feu Robert Piché (feu Rita Condon), feu Bernard Piché (feu Simone Turcotte) et feu Françoise Piché. La famille souhaite remercier Natty St-Arnaud, infirmière au CLSC Haute-Ville, ainsi que le personnel de la Clairière du Boisé pour les soins apportés au cours de la dernière année. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Complexe Synase, 1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, Québec, G1J0H4. Téléphone: 418 525-4385. Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca. Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.