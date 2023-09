SOUCY, Georges



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 24 août 2023, est décédé à l'âge de 81 ans, monsieur Georges Soucy époux de feu Micheline Voiselle-Dubois. Il était le fils de feu Fernand Soucy et de feu Rosilda Tanguay. Il laisse dans le deuil ses enfants : Manon et Stéphane; ses petits-enfants : Jean-Maxime, Laurie et Magalie, la mère de ses enfants feu Lorraine Martel. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : feu Gaston (Lorraine Vallée), feu Jacques (Claudette Gosselin), Huguette (feu Jean-Claude Lachance), Jacqueline et Nicole, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, cousins et ses cousines ainsi que d'autres parents et ami(e)s.Les services funéraires ont été confiés aux soins duLa famille désire remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital du St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Un remerciement est fait également au personnel de l'unité évolutive du Château Bellevue de Val Bélair. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (https://fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam/).