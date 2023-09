TESSIER, France



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 août 2023, à l'âge de 71 ans et 11 mois, est décédée madame France Tessier, épouse de feu monsieur Régent Morin, fille de feu madame Thérèse Pichette et de feu monsieur Fernand Tessier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à partir de 12 h 30. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides par la suite. Elle laisse dans le deuil ses enfants Élyse et Christian; ses petits-enfants: William Morin et Marika Morin, ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier tout le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Crohn et colite Canada. https://crohnsandcolitis.donorportal.ca/Donation/Donation.aspx?F=1897&T=GENER&L=fr-CA&G=359&NFP=1